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Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Сиэтл»

«Колорадо» дома обыграл «Сиэтл» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев хет-триком отметился Йоэль Кивиранта (33', 58', 59'), еще по одной шайбе забросили Кайл Макар (11') и Валерий Ничушкин (25'). У гостей отличились Джаред Макканн (18') и Каапо Какко (25').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин продлил свою результативную серию до четырех матчей и забросил 11-ю шайбу в этом сезоне. В активе 29-летнего россиянина 16 (11+5) очков в 19 матчах.

«Колорадо» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 26 декабря, «лавины» на выезде сыграет с «Ютой».

«Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд и занимает 12-е место на Западе. В субботу, 28 декабря, команда на выезде сыграет с «Ванкувером».

Другие результаты игрового дня

«Флорида» на выезде обыграла «Тампу» (4:2). Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

«Анахайм» на выезде победил «Юту» (5:4 Б). Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами.

Колорадо
5:2
1:1, 2:1, 2:0
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
23.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18089 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Дэн Байлсма
Вратари
Маккензи Блэквуд
(Маккензи Блэквуд)
Джой Даккорд
(Джой Даккорд, Джой Даккорд)
1-й период
06:48
Эли Толванен
09:29
Брэндон Монтур
10:05
Кэйл Макар
(Микко Рантанен, Нэйтан Маккиннон)
11:25
Винс Данн
17:55
Джаред Маккэн
(Янни Гурд, Шейн Райт)
2-й период
24:01
Каапо Какко
(Мэттью Бенайерс)
24:12
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон)
32:01
Йоэль Кивиранта
(Кэйл Макар, Микко Рантанен)
38:46
Эли Толванен
3-й период
48:53
Самуэль Жирар
57:26
Йоэль Кивиранта
58:28
Йоэль Кивиранта
(Паркер Келли, Кэйл Макар)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
Сиэтл
НХЛ: таблица и календарь