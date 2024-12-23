Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Сиэтл»

У хозяев хет-триком отметился Йоэль Кивиранта (33', 58', 59'), еще по одной шайбе забросили Кайл Макар (11') и Валерий Ничушкин (25'). У гостей отличились Джаред Макканн (18') и Каапо Какко (25').
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин продлил свою результативную серию до четырех матчей и забросил 11-ю шайбу в этом сезоне. В активе 29-летнего россиянина 16 (11+5) очков в 19 матчах.
«Колорадо» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 26 декабря, «лавины» на выезде сыграет с «Ютой».
«Сиэтл» потерпел пятое поражение подряд и занимает 12-е место на Западе. В субботу, 28 декабря, команда на выезде сыграет с «Ванкувером».
Другие результаты игрового дня
«Флорида» на выезде обыграла «Тампу» (4:2). Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.
«Анахайм» на выезде победил «Юту» (5:4 Б). Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами.