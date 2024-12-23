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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Лос-Анджелес»

«Вашингтон» дома обыграла «Лос-Анджелес» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Алексей Протас (11', 60'), еще одну шайбу забросил Якуб Врана (35'). У гостей единственный результативный бросок на счету Кевина Фиалы (25').

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас был признан третьей звездой матча. В активе 23-летнего белоруса 29 (14+15) очков в 33 матчах.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 15 матчей, в которых одержали десять побед и потерпели пять поражений. Ранее сообщалось, что Овечкин близок к возвращению на лед и может сыграть уже на этой неделе.

Овечкин посетил матч вместе со своим старшим сыном Сергеем. За день до матча шестилетний Сергей и его младший брат Илья присоединились к игрокам «Вашингтона» на льду и провели с хоккеистами небольшую тренировку.

«Вашингтон» вернул себе лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Нью-Джерси». Во вторник, 24 декабря, «столичные» на выезде сыграют с «Бостоном».

Вашингтон
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
23.12.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джим Хиллер
Вратари
Логан Томпсон
Давид Риттих
(Давид Риттих)
1-й период
10:20
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
2-й период
23:53
Тревор ван Римсдайк
24:10
Кевин Фиала
(Адриан Кемпе, Бренд Кларк)
32:37
Кевин Фиала
34:18
Якуб Врана
(Пьер-Люк Дюбуа)
3-й период
59:06
Алексей Протас
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь