«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Лос-Анджелес»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 15 матчей, в которых одержали десять побед и потерпели пять поражений. Ранее сообщалось, что Овечкин близок к возвращению на лед и может сыграть уже на этой неделе.