«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Лос-Анджелес»

У хозяев дубль оформил Алексей Протас (11', 60'), еще одну шайбу забросил Якуб Врана (35'). У гостей единственный результативный бросок на счету Кевина Фиалы (25').
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас был признан третьей звездой матча. В активе 23-летнего белоруса 29 (14+15) очков в 33 матчах.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 15 матчей, в которых одержали десять побед и потерпели пять поражений. Ранее сообщалось, что Овечкин близок к возвращению на лед и может сыграть уже на этой неделе.
Овечкин посетил матч вместе со своим старшим сыном Сергеем. За день до матча шестилетний Сергей и его младший брат Илья присоединились к игрокам «Вашингтона» на льду и провели с хоккеистами небольшую тренировку.
«Вашингтон» вернул себе лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Нью-Джерси». Во вторник, 24 декабря, «столичные» на выезде сыграют с «Бостоном».