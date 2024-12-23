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Одноклубник Панарина отстранен на 8 игр за удар в голову: видео

Нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе дисквалифицирован на восемь матчей за удар локтем защитника «Далласа» Миро Хейсканена. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В субботнем матче регулярного чемпионата Ремпе грубо атаковал Хейсканена, за что был удален до конца игры.

После рассмотрения инцидента Департамент безопасности игроков НХЛ принял решение отстранить 22-летнего канадца как рецидивиста на восемь игр и оштрафовать на 80 тыс. долларов.

Годовая зарплата Ремпе в «Рейнджерс» составляет 820 тыс. долларов, после выплаты налогов — 455 тыс. долларов. Таким образом, он лишится 17,5% заработка за этот сезон.

В марте этого года Ремпе получил четырехматчевую дисквалификацию за удар локтем защитника «Нью-Джерси» Йонаса Зигенталера.

Ремпе является одним из самых грубых игроков НХЛ. Благодаря своим внушительным габаритам (203 см, 109 кг) он считается одним из немногих тафгаев, оставшихся в НХЛ в последние годы.

Даллас
1:3
1:2, 0:0, 0:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
21.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Питер Лавиолетт
Вратари
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер, Джейк Эттингер, Джейк Эттингер)
Игорь Шестеркин
1-й период
01:46
Роопе Хинтц
(Нильс Лундквист, Джейсон Робертсон)
09:19
Мика Зибанежад
10:44
Райлли Смит
15:20
Винс Трочек
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
16:17
Урхо Вааканайнен
19:28
Командный штраф
2-й период
21:50
Мэйсон Марчмент
25:47
Нильс Лундквист
28:41
Лиан Биксель
34:26
Райан Линдгрен
38:04
Крис Крайдер
3-й период
43:39
Филип Хытил
47:13
Роопе Хинтц
47:13
Мэтт Ремпе
47:13
Мэтт Ремпе
47:13
Мэтт Ремпе
57:54
Крис Крайдер
(Уилл Куилль, Винс Трочек)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
29
7
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Даллас
НХЛ: таблица и календарь