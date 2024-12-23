Одноклубник Панарина отстранен на 8 игр за удар в голову: видео

В субботнем матче регулярного чемпионата Ремпе грубо атаковал Хейсканена, за что был удален до конца игры.
После рассмотрения инцидента Департамент безопасности игроков НХЛ принял решение отстранить 22-летнего канадца как рецидивиста на восемь игр и оштрафовать на 80 тыс. долларов.
Годовая зарплата Ремпе в «Рейнджерс» составляет 820 тыс. долларов, после выплаты налогов — 455 тыс. долларов. Таким образом, он лишится 17,5% заработка за этот сезон.
В марте этого года Ремпе получил четырехматчевую дисквалификацию за удар локтем защитника «Нью-Джерси» Йонаса Зигенталера.
Ремпе является одним из самых грубых игроков НХЛ. Благодаря своим внушительным габаритам (203 см, 109 кг) он считается одним из немногих тафгаев, оставшихся в НХЛ в последние годы.