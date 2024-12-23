Овечкин не сыграет в НХЛ до рождественской паузы

Во вторник, 24 декабря, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Бостоном». Перед матчем у «столичных» не будет утренней раскатки, поэтому тренерский штаб команды принял решение не брать Овечкина на выезд. Россиянин останется в Вашингтоне и будет тренироваться индивидуально.
Ожидается, что Овечкин вернется на лед в выездных матчах против «Торонто» (29 декабря) и «Детройта» (30 декабря).
Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 15 матчей, в которых одержали десять побед и потерпели пять поражений.
В этом сезоне на счету Овечкина 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 25 (15+10) очков. На момент травмы он был лидером снайперской гонки НХЛ и одним из лидеров лиги по коэффициенту полезности — «+15».
В матче с «Ютой» Овечкин оформил дубль, забив 867-й и 868-й голы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю составляет 26 шайб.
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.