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Овечкин не сыграет в НХЛ до рождественской паузы

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что капитан команды Александр Овечкин не сыграет в регулярном чемпионате НХЛ до рождественской паузы. Об этом сообщает журналист Том Гулитти.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

Во вторник, 24 декабря, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Бостоном». Перед матчем у «столичных» не будет утренней раскатки, поэтому тренерский штаб команды принял решение не брать Овечкина на выезд. Россиянин останется в Вашингтоне и будет тренироваться индивидуально.

Ожидается, что Овечкин вернется на лед в выездных матчах против «Торонто» (29 декабря) и «Детройта» (30 декабря).

Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 15 матчей, в которых одержали десять побед и потерпели пять поражений.

В этом сезоне на счету Овечкина 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 25 (15+10) очков. На момент травмы он был лидером снайперской гонки НХЛ и одним из лидеров лиги по коэффициенту полезности — «+15».

В матче с «Ютой» Овечкин оформил дубль, забив 867-й и 868-й голы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю составляет 26 шайб.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

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