Овечкин не сыграет в НХЛ до рождественской паузы

Во вторник, 24 декабря, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Бостоном». Перед матчем у «столичных» не будет утренней раскатки, поэтому тренерский штаб команды принял решение не брать Овечкина на выезд. Россиянин останется в Вашингтоне и будет тренироваться индивидуально.