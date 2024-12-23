Овечкин о сыновьях: один хочет быть вратарем, другой — нападающим

В субботу, 21 декабря, Овечкин привел своих сыновей Сергея и Илью на тренировку «Вашингтона». Дети присоединились к нему после утренней раскатки. Они появились на льду в экипировке, повторяющей стиль отца. Братья были одеты в свитеры с восьмым номером и бело-голубые гетры, отсылающие к первому профессиональному клубу Овечкина — московскому «Динамо».
«Один хочет быть вратарем, другой — нападающим, так что они постоянно меняются ролями. Они играют так: каждый делает по 10 бросков, а потом меняются местами», — поделился Овечкин.
Старший сын Сергей родился 18 августа 2018 года. Его назвали в честь старшего брата Александра, который в восемь лет привел его в хоккейную секцию. Спустя два года, в 1995 году, Сергей Овечкин в возрасте 25 лет трагически погиб в автокатастрофе. Младший сын Илья родился 27 мая 2020 года.
Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 15 матчей, в которых одержали десять побед и потерпели пять поражений. Ожидается, что Овечкин вернется на лед в выездных матчах против «Торонто» (29 декабря) и «Детройта» (30 декабря).
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Во вторник, 24 декабря, «столичные» на выезде сыграют против «Бостона».