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Овечкин о сыновьях: один хочет быть вратарем, другой — нападающим

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, как его сыновья играют в хоккей. Об этом сообщает RMNB.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Katie Adler/RMNB

В субботу, 21 декабря, Овечкин привел своих сыновей Сергея и Илью на тренировку «Вашингтона». Дети присоединились к нему после утренней раскатки. Они появились на льду в экипировке, повторяющей стиль отца. Братья были одеты в свитеры с восьмым номером и бело-голубые гетры, отсылающие к первому профессиональному клубу Овечкина — московскому «Динамо».

«Один хочет быть вратарем, другой — нападающим, так что они постоянно меняются ролями. Они играют так: каждый делает по 10 бросков, а потом меняются местами», — поделился Овечкин.

Старший сын Сергей родился 18 августа 2018 года. Его назвали в честь старшего брата Александра, который в восемь лет привел его в хоккейную секцию. Спустя два года, в 1995 году, Сергей Овечкин в возрасте 25 лет трагически погиб в автокатастрофе. Младший сын Илья родился 27 мая 2020 года.

Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 15 матчей, в которых одержали десять побед и потерпели пять поражений. Ожидается, что Овечкин вернется на лед в выездных матчах против «Торонто» (29 декабря) и «Детройта» (30 декабря).

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Во вторник, 24 декабря, «столичные» на выезде сыграют против «Бостона».

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