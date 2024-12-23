Овечкин о сыновьях: один хочет быть вратарем, другой — нападающим

Старший сын Сергей родился 18 августа 2018 года. Его назвали в честь старшего брата Александра, который в восемь лет привел его в хоккейную секцию. Спустя два года, в 1995 году, Сергей Овечкин в возрасте 25 лет трагически погиб в автокатастрофе. Младший сын Илья родился 27 мая 2020 года.