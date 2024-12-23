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Тренер «Колорадо» — о Ничушкине: Он показывает хороший хоккей

Тренер «Колорадо Эвеланш» похвалил Валерия Ничушкина.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Штука с Вэлом в том, что он всегда играет минимум на 80−85% от своего максимума, не хуже. Не бывает игр, после которых я могу сказать, что сегодня он был ужасен. В некоторых матчах он более заметен, чем другие, что добавляет ему уверенности, он начинает больше вести игру, создаёт больше опасности у чужих ворот. Иногда шайбы заходят, иногда нет, но он показывает очень хороший хоккей и в последнее время забивает очень важные голы в самые нужные моменты для нас», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Напомним, Ничушкин начал сезон в «Колорадо» после того как вышел из-под наблюдения в программе помощи игрокам НХЛ. Валерий попадал туда не первый раз и его возвращение в сезон было одновременно долгожданным и волнительным, ведь ранее Ничушкин начинал играть, но вскоре вновь сталкивался с проблемой из-за которой попадал в Программу.

Попадание в программу помощи игрокам НХЛ не сохраняет за хоккеистом его зарплату, он также не может тренироваться вместе с командой.

Колорадо
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