Тренер «Колорадо» — о Ничушкине: Он показывает хороший хоккей

«Штука с Вэлом в том, что он всегда играет минимум на 80−85% от своего максимума, не хуже. Не бывает игр, после которых я могу сказать, что сегодня он был ужасен. В некоторых матчах он более заметен, чем другие, что добавляет ему уверенности, он начинает больше вести игру, создаёт больше опасности у чужих ворот. Иногда шайбы заходят, иногда нет, но он показывает очень хороший хоккей и в последнее время забивает очень важные голы в самые нужные моменты для нас», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.