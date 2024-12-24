Кучерова удалили до конца игры за грязный удар в колено: видео

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Никита Кучеров (7'), Джейк Гюнцель (10'), Митчелл Чаффи (17') и Брэндон Хэйгел (55').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне, которая стала в итоге победной. На счету 31-летнего россиянина 50 (15+35) очков после 30 матчей. Кучеров стал первым россиянином, преодолевшим отметку 50 набранных очков в этом сезоне. В списке лучших бомбардиров сезона он занимает пятую строчку.
В концовке первого периода Кучерова применил жесткий силовой прием, нанеся удар коленом в колено нападающему «Флориды» Мэттью Ткачуку. Россиянин получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры, а американец отправился в подтрибунное помещение за медицинской помощью. Позднее Ткачук смог вернуться в игру.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил отдых и провел весь матч на скамейке запасных.
«Тампа» одержала пятую победу в шести последних матчах и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 29 декабря, «молнии» дома сыграют с «Рейнджерс».
«Флорида» прервала серию из четырех побед подряд, но сохранил за собой третье место на Востоке. В субботу, 28 декабря, «пантеры» дома сыграют с «Монреалем».