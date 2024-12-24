Кучерова удалили до конца игры за грязный удар в колено: видео

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне, которая стала в итоге победной. На счету 31-летнего россиянина 50 (15+35) очков после 30 матчей. Кучеров стал первым россиянином, преодолевшим отметку 50 набранных очков в этом сезоне. В списке лучших бомбардиров сезона он занимает пятую строчку.