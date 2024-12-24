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Кучерова удалили до конца игры за грязный удар в колено: видео

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Флориду» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Никита Кучеров (7'), Джейк Гюнцель (10'), Митчелл Чаффи (17') и Брэндон Хэйгел (55').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне, которая стала в итоге победной. На счету 31-летнего россиянина 50 (15+35) очков после 30 матчей. Кучеров стал первым россиянином, преодолевшим отметку 50 набранных очков в этом сезоне. В списке лучших бомбардиров сезона он занимает пятую строчку.

В концовке первого периода Кучерова применил жесткий силовой прием, нанеся удар коленом в колено нападающему «Флориды» Мэттью Ткачуку. Россиянин получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры, а американец отправился в подтрибунное помещение за медицинской помощью. Позднее Ткачук смог вернуться в игру.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил отдых и провел весь матч на скамейке запасных.

«Тампа» одержала пятую победу в шести последних матчах и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 29 декабря, «молнии» дома сыграют с «Рейнджерс».

«Флорида» прервала серию из четырех побед подряд, но сохранил за собой третье место на Востоке. В субботу, 28 декабря, «пантеры» дома сыграют с «Монреалем».

Флорида
0:4
0:3, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
24.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19544 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Джон Купер
Вратари
Сергей Бобровский
Йонас Йоханссон
1-й период
06:10
Эй Джей Грир
06:10
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
06:56
Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Энтони Чирелли)
09:20
Джейк Гюнцель
(Брэндон Хагель, Виктор Хедман)
09:40
Антон Лунделл
09:40
Митчелл Чаффи
15:42
Эту Луостаринен
16:24
Митчелл Чаффи
(Энтони Чирелли, Ник Пол)
16:51
Аарон Экблад
16:51
Никита Кучеров
16:51
Никита Кучеров
2-й период
21:44
Виктор Хедман
22:19
Эрик Чернак
28:11
Эй Джей Грир
28:11
Дмитрий Куликов
28:11
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
28:11
Ник Пол
33:32
Мэттью Ткачак
3-й период
53:40
Ник Пербикс
54:18
Брэндон Хагель
(Эрик Чернак)
55:36
Сэм Беннетт
Овертайм
60:00
Эй Джей Грир
Лучшие игроки матча
Статистика
26
Штрафное время
37
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь