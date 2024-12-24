Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 23-ю шайбу в этом сезоне. На счету 27-летнего россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах. Капризов вторым в этом сезоне среди россиян достиг отметки в 50 набранных очков. За час до этого аналогичная отметка покорилась нападающему «Тампы» Никите Кучерову.