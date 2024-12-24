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Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

«Миннесота» дома обыграла «Чикаго» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (12'), Джаред Сперджон (28'), Брок Фэйбер (43') и Маркус Фолиньо (59'). У гостей забивали Коннор Бедард (7'), Ник Фолиньо (27') и Джейсон Дикинсон (60').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 23-ю шайбу в этом сезоне. На счету 27-летнего россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах. Капризов вторым в этом сезоне среди россиян достиг отметки в 50 набранных очков. За час до этого аналогичная отметка покорилась нападающему «Тампы» Никите Кучерову.

Капризов располагается на четвертой строчке в списке лучших бомбардиров сезона и занимает второе место в списке лучших снайперов.

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин отметился двумя результативными передачами. На счету 27-летнего россиянина 5 (2+3) очков в 30 матчах.

Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей. На счету 22-летнего россиянина 4 (1+3) очка в 32 матчах.

«Миннесота» прервала серию из четырех поражений подряд и сохранила за собой третье место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 28 декабря, «дикари» на выезде сыграют с «Далласом».

«Чикаго» занимает последнее, 16-е место на Западе. В этот же день «ястребы» на выезде сыграют с «Баффало».

Другие результаты игрового дня:

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Детройт» (4:0). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Питтсбург» дома обыграл «Филадельфию» (7:3). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. Защитник «Филадельфии» Егор Замула забросил вторую шайбу в этом сезоне.

«Баффало» на выезде разгромил «Айлендерс» (7:1) и закончил свою затяжную серию из 13 поражений. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 из 24 бросков по своим воротам.

«Ванкувер» дома обыграл «Сан-Хосе» (4:3). Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

Миннесота
4:3
1:1, 1:1, 2:1
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
24.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 19067 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Люк Ричардсон
Вратари
Филип Густавссон
Арвид Содерблум
1-й период
06:47
Коннор Бедард
(Тэйлор Холл)
11:11
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Марко Росси)
2-й период
26:16
Ник Фолиньо
(Франк Назар, Райан Донато)
27:05
Джаред Сперджен
(Девин Шор, Яков Тренин)
3-й период
42:43
Брок Фэйбер
(Юнас Бродин, Марат Хуснутдинов)
45:02
Коннор Бедард
58:36
Маркус Фолиньо
(Яков Тренин)
59:27
Джейсон Дикинсон
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь