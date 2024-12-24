Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (12'), Джаред Сперджон (28'), Брок Фэйбер (43') и Маркус Фолиньо (59'). У гостей забивали Коннор Бедард (7'), Ник Фолиньо (27') и Джейсон Дикинсон (60').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 23-ю шайбу в этом сезоне. На счету 27-летнего россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах. Капризов вторым в этом сезоне среди россиян достиг отметки в 50 набранных очков. За час до этого аналогичная отметка покорилась нападающему «Тампы» Никите Кучерову.
Капризов располагается на четвертой строчке в списке лучших бомбардиров сезона и занимает второе место в списке лучших снайперов.
Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин отметился двумя результативными передачами. На счету 27-летнего россиянина 5 (2+3) очков в 30 матчах.
Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей. На счету 22-летнего россиянина 4 (1+3) очка в 32 матчах.
«Миннесота» прервала серию из четырех поражений подряд и сохранила за собой третье место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 28 декабря, «дикари» на выезде сыграют с «Далласом».
«Чикаго» занимает последнее, 16-е место на Западе. В этот же день «ястребы» на выезде сыграют с «Баффало».
Другие результаты игрового дня:
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Детройт» (4:0). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей.
«Питтсбург» дома обыграл «Филадельфию» (7:3). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. Защитник «Филадельфии» Егор Замула забросил вторую шайбу в этом сезоне.
«Баффало» на выезде разгромил «Айлендерс» (7:1) и закончил свою затяжную серию из 13 поражений. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 из 24 бросков по своим воротам.
«Ванкувер» дома обыграл «Сан-Хосе» (4:3). Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.