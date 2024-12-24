Малкин повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ

У хозяев дублем отметился Майкл Бантинг (17', 39'), еще по одной шайбе забросили
Брайан Раст (2'), Рикард Ракелль (12'), Филип Томасино (18), Сидни Кросби (58) и Блейк Лизотт (60). У гостей отличились Егор Замула (7'), Ноа Кейтс (25') и Шон Кутюрье (34').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. 38-летний россиянин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» и вторым игроком в истории НХЛ среди россиян, который набрал 500 очков в большинстве. В 2021 году это достижение покорилось капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.
В этом сезоне на счету Малкина 29 (7+22) очков в 36 матчах. Он входит в тройку самых результативных игроков «Питтсбурга».
«Питтсбург» выиграл три из четырех последних матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 29 декабря, «пингвины» на выезде сыграют с «Айлендерс».