Малкин повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. 38-летний россиянин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» и вторым игроком в истории НХЛ среди россиян, который набрал 500 очков в большинстве. В 2021 году это достижение покорилось капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.