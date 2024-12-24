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Кросби повторил рекорд «Питтсбурга» по количеству передач в НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Justin Berl/Getty Images

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (2-я минута), Рикард Ракелль (12), Майкл Бантинг (17, 39), Филип Томасино (18), Сидни Кросби (58) и Блейк Лизотт (60). У проигравших отличились Егор Замула (7), Ноа Кейтс (25) и Шон Кутюрье (34).

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в этой игре кроме заброшенной шайбы, отдал три результативные передачи и был признан первой звездой матча. Теперь на его счету 1 033 голевых передачи в составе команды. Кросби сравнялся по этому показателю с Марио Лемье, который был лидером «Питтсбурга».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в шестом матче подряд.

В текущем сезоне «Питтсбург» набрал 37 очков и идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Пингвинз» проведут 29 декабря в гостях с «Айлендерс».

Питтсбург
7:3
4:1, 1:2, 2:0
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
24.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18290 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Джон Торторелла
Вратари
Тристан Джерри
Самуэль Эрссон
(Алексей Колосов)
1-й период
01:29
Брайан Раст
(Рикард Ракелль, Сидни Кросби)
06:12
Егор Замула
(Скотт Лотон, Райан Пелинг)
11:53
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
14:53
Кэмерон Йорк
16:15
Майкл Бантинг
(Евгений Малкин, Сидни Кросби)
16:43
Кэмерон Йорк
17:44
Филип Томасино
(Сидни Кросби)
2-й период
24:29
Ноа Кэйтс
(Кэмерон Йорк, Бобби Бринк)
33:06
Шон Кутюрье
(Трэвис Конекны, Скотт Лотон)
38:48
Майкл Бантинг
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
3-й период
57:30
Сидни Кросби
59:42
Матвей Мичков
59:48
Блэйк Лизотт
(Райан Ши, Мэтью Нието)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь