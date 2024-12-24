Кросби повторил рекорд «Питтсбурга» по количеству передач в НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (2-я минута), Рикард Ракелль (12), Майкл Бантинг (17, 39), Филип Томасино (18), Сидни Кросби (58) и Блейк Лизотт (60). У проигравших отличились Егор Замула (7), Ноа Кейтс (25) и Шон Кутюрье (34).
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в этой игре кроме заброшенной шайбы, отдал три результативные передачи и был признан первой звездой матча. Теперь на его счету 1 033 голевых передачи в составе команды. Кросби сравнялся по этому показателю с Марио Лемье, который был лидером «Питтсбурга».
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в шестом матче подряд.
В текущем сезоне «Питтсбург» набрал 37 очков и идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Пингвинз» проведут 29 декабря в гостях с «Айлендерс».