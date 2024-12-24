Кросби повторил рекорд «Питтсбурга» по количеству передач в НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в этой игре кроме заброшенной шайбы, отдал три результативные передачи и был признан первой звездой матча. Теперь на его счету 1 033 голевых передачи в составе команды. Кросби сравнялся по этому показателю с Марио Лемье, который был лидером «Питтсбурга».