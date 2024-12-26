Жена Овечкина показала, как хоккеист проводит Рождество: видео

На видео Овечкин вместе со своими сыновьями, шестилетним Сергеем и четырехлетним Ильей, смотрит фильм «Гарри Поттер и Тайная комната».
Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 15 матчей, в которых одержали десять побед и потерпели пять поражений. Ранее сообщалось, что Овечкин близок к возвращению на лед и может сыграть уже на этих выходных.
В этом сезоне на счету Овечкина 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 25 (15+10) очков. На момент травмы он был лидером снайперской гонки НХЛ и одним из лидеров лиги по коэффициенту полезности — «+15».
В матче с «Ютой» Овечкин оформил дубль, забив 867-й и 868-й голы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю составляет 26 шайб.
«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, на один балл отставая от «Нью-Джерси». В воскресенье, 29 декабря, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Торонто».