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Трамп предложил Уэйну Гретцки стать премьер-министром Канады

Избранный президент США Дональд Трамп предложил легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки стать премьер-министром Канады.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я только что покинул Уэйна Гретцки, он известен как “великий” в хоккейном мире. Я сказал: “Уэйн, почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который скоро станет известен как губернатор Канады — ты бы легко выиграл, тебе даже не пришлось бы проводить кампанию”. Он не был заинтересован», — приводит слова Трампа Sportsnet.

Реплика про «губернатора» связана с тем, что Трамп часто в прессе называет Канаду «51-м штатом США». Также следующий президент США последовательно критикует политику нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Напомним, Уэйн Гретцки установил рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), который по-прежнему остается не побитым. Сейчас к достижению Гретцки приближается Александр Овечкин — ему осталось забросить 26 шайб.

На счету Гретцки множество рекордов лиги. Свой первый серьёзный рекорд Уэйн установил в возрасте 10 лет, забросив за сезон более 300 шайб.

НХЛ: таблица и календарь