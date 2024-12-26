Трамп предложил Уэйну Гретцки стать премьер-министром Канады

«Я только что покинул Уэйна Гретцки, он известен как “великий” в хоккейном мире. Я сказал: “Уэйн, почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который скоро станет известен как губернатор Канады — ты бы легко выиграл, тебе даже не пришлось бы проводить кампанию”. Он не был заинтересован», — приводит слова Трампа Sportsnet.