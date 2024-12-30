Кросби стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга»

Кросби также вышел на 12-е место в истории лиги по передачам. До рекорда на 11-м месте идет Марсель Дионн (1040 в 1348 матчах). У Горди Хоу 1049 передач. На данный момент рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки — 1963.