Кросби стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга»

Кросби отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Теперь на счету 37-летнего форварда 1034 голевых передачи. Это лучший результат в истории клуба.
Таким образом, Кросби побил рекорд Марио Лемье, на счету которого 1033 ассиста в составе «пингвинов» в НХЛ.
Всего в 1310 играх за карьеру в лиге Кросби набрал за «Питтсбург» 1636 очков, забив 602 гола, уступая по этим показателям лишь Лемье — 1723 балла и 690 шайб в 915 матчах.
В текущем сезоне Кросби уже заработал 40 очков в 38 матчах и не пропустил ни одной встречи. Он забросил 10 шайб и сделал 30 голевых передач.
Также в матче с «Айлендерс» отличился российский форвард «пингвингов» Евгений Малкин. Уже после игры на его счет переписали победный гол.
Таким образом, 38-летний россиянин забросил свою восьмую шайбу в сезоне. На его счету 31 (8+23) балл в 38 играх в сезоне при полезности «минус 15».
Сейчас «Питтсбург» находится на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. Команда в шаге от зоны плей-офф, им удалось заработать 39 очков после 38 матчей.
Кросби также вышел на 12-е место в истории лиги по передачам. До рекорда на 11-м месте идет Марсель Дионн (1040 в 1348 матчах). У Горди Хоу 1049 передач. На данный момент рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки — 1963.