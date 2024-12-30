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Кросби стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби побил рекорд франшизы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Кросби отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Теперь на счету 37-летнего форварда 1034 голевых передачи. Это лучший результат в истории клуба.

Таким образом, Кросби побил рекорд Марио Лемье, на счету которого 1033 ассиста в составе «пингвинов» в НХЛ.

Всего в 1310 играх за карьеру в лиге Кросби набрал за «Питтсбург» 1636 очков, забив 602 гола, уступая по этим показателям лишь Лемье — 1723 балла и 690 шайб в 915 матчах.

В текущем сезоне Кросби уже заработал 40 очков в 38 матчах и не пропустил ни одной встречи. Он забросил 10 шайб и сделал 30 голевых передач.

Также в матче с «Айлендерс» отличился российский форвард «пингвингов» Евгений Малкин. Уже после игры на его счет переписали победный гол.

Таким образом, 38-летний россиянин забросил свою восьмую шайбу в сезоне. На его счету 31 (8+23) балл в 38 играх в сезоне при полезности «минус 15».

Сейчас «Питтсбург» находится на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. Команда в шаге от зоны плей-офф, им удалось заработать 39 очков после 38 матчей.

Кросби также вышел на 12-е место в истории лиги по передачам. До рекорда на 11-м месте идет Марсель Дионн (1040 в 1348 матчах). У Горди Хоу 1049 передач. На данный момент рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки — 1963.

Питтсбург
3:2
1:0, 1:0, 1:2
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
30.12.2024, 01:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18357 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Патрик Руа
Вратари
Алекс Неделькович
(Алекс Неделькович)
Маркус Хегберг
(Маркус Хегберг, Маркус Хегберг, Маркус Хегберг)
1-й период
03:54
Энтони Бовилье
(Майкл Бантинг, Мэтт Грызлик)
2-й период
20:35
Ноа Добсон
21:36
Майкл Бантинг
(Сидни Кросби, Филип Томасино)
29:30
Рикард Ракелль
37:17
Натан Клармен
3-й период
44:59
Кайл Маклин
46:57
Евгений Малкин
(Филип Томасино, Коди Гласс)
52:59
Андерс Ли
(Александр Романов)
56:10
Бо Хорват
(Райан Пулок, Адам Пелек)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь