Кучеров отметился голом в третьем матче подряд

Гол Кучерова во втором периоде не спас «Тампу» от разгрома в игре с «Монреалем». В составе команды победителей отличились Алекс Ньюхук, Кристиан Дворак, Джейк Эванс, Йоэль Армиа и Брендан Галлахер. За «Тампу», помимо Никиты, заброшенной шайбой отметился Брэндон Хагель. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский не принимал участия в матче, уступив место в воротах шведу Юнасу Юханссону.
Лучший бомбардир клуба «Тампа‑Бэй Лайтнинг» россиянин Никита Кучеров забил гол, отличившись в третьем матче подряд. В активе Кучерова 54 очка (17+37) в 32 играх. Он самый результативный российский игрок в сезоне и третий в списке бомбардиров лиги. Форвард флоридского клуба уступает лишь Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (55) и лидеру «Колорадо» Натану Маккинону (60).
Кучеров является лучшим бомбардиром сезона среди россиян на сегодняшний день. На втором месте с 50 очками Кирилл Капризов из «Миннесоты», на третьем — нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, набравший 40 баллов за результативность.
В следующем матче в ночь на 3 января «Тампа» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».