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Кучеров отметился голом в третьем матче подряд

При этом «Тампа», за которую выступает российский нападающий, дома уступила «Монреаль Канадиенс» — 2:5.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Гол Кучерова во втором периоде не спас «Тампу» от разгрома в игре с «Монреалем». В составе команды победителей отличились Алекс Ньюхук, Кристиан Дворак, Джейк Эванс, Йоэль Армиа и Брендан Галлахер. За «Тампу», помимо Никиты, заброшенной шайбой отметился Брэндон Хагель. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский не принимал участия в матче, уступив место в воротах шведу Юнасу Юханссону.

Лучший бомбардир клуба «Тампа‑Бэй Лайтнинг» россиянин Никита Кучеров забил гол, отличившись в третьем матче подряд. В активе Кучерова 54 очка (17+37) в 32 играх. Он самый результативный российский игрок в сезоне и третий в списке бомбардиров лиги. Форвард флоридского клуба уступает лишь Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (55) и лидеру «Колорадо» Натану Маккинону (60).

Кучеров является лучшим бомбардиром сезона среди россиян на сегодняшний день. На втором месте с 50 очками Кирилл Капризов из «Миннесоты», на третьем — нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, набравший 40 баллов за результативность.

В следующем матче в ночь на 3 января «Тампа» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

Тампа-Бэй
2:5
0:1, 2:2, 0:2
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
30.12.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Вратари
Йонас Йоханссон
(Йонас Йоханссон)
Самуэль Монтембо
1-й период
12:07
Алекс Ньюхук
(Майкл Мэтисон, Патрик Лайне)
18:19
Арбер Джекай
2-й период
20:37
Брэндон Хагель
20:50
Лэйн Хатсон
32:34
Кристиан Дворак
(Александр Каррье, Кайден Гуле)
36:08
Эрик Чернак
38:28
Джейк Эванс
(Джоэль Армиа)
38:54
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Даррен Раддиш)
3-й период
47:12
Алекс Ньюхук
52:32
Джоэль Армиа
(Эмиль Хейнеман)
54:41
Никита Кучеров
58:08
Брендан Галлахер
(Джош Андерсон, Александр Каррье)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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