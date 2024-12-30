Кучеров отметился голом в третьем матче подряд

Гол Кучерова во втором периоде не спас «Тампу» от разгрома в игре с «Монреалем». В составе команды победителей отличились Алекс Ньюхук, Кристиан Дворак, Джейк Эванс, Йоэль Армиа и Брендан Галлахер. За «Тампу», помимо Никиты, заброшенной шайбой отметился Брэндон Хагель. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский не принимал участия в матче, уступив место в воротах шведу Юнасу Юханссону.