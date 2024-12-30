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Вратарь «Вегаса» Самсонов признан первой звездой дня в НХЛ

Илья Самсонов отстоял «на ноль» в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» — 3:0.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Илья Самсонов отразил 31 бросок и впервые провел «сухой» матч в текущем сезоне.

Второй звездой дня эксперты НХЛ назвали словенского нападающего «Лос-Анджелеса» Анже Копитара, забросившего две шайбы в домашнем матче с «Филадельфией» (5:4). Третьей звездой стал американский форвард «Детройта» Алекс Дебринкэт, который оформил дубль в домашней встрече с «Вашингтоном» (4:1).

На данный момент россиянин является вторым голкипером команды, уступая по числу проведенных матчей канадцу Эдину Хиллу. В сезоне-2023/24 Самсонов провел 12 матчей в НХЛ, один раз сыграв на ноль при 90,6 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.97.

Илья Самсонов перешел в «Вегас Голден Найтс» в июле 2024 года. Стороны заключили однолетний контракт, зарплата хоккеиста составила 1,8 млн долларов.

До «Вегаса» воспитанник магнитогорского «Металлурга» играл в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мейпл Лифс». 1 апреля 2024 года он одержал свою 100-ю победу в НХЛ. Самсонов стал 10-м российским вратарем, достигшим этой отметки.

Вегас
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
30.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18269 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Райан Гуска
Вратари
Илья Самсонов
Даниэл Владарж
(Даниэл Владарж)
1-й период
11:48
Брэйден Пачал
15:57
Таннер Лачински
16:50
Бретт Хауден
16:50
Бретт Хауден
2-й период
21:24
Расмус Андерссон
29:25
Брэйден Макнэбб
35:59
Бретт Хауден
(Алекс Пьетранджело, Тэннер Пирсон)
3-й период
49:59
Райан Ломберг
54:17
Расмус Андерссон
54:41
Виктор Олофссон
(Ши Теодор, Джек Айкел)
59:53
Тэннер Пирсон
(Павел Дорофеев, Ши Теодор)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Калгари
НХЛ: таблица и календарь