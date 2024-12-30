Вратарь «Вегаса» Самсонов признан первой звездой дня в НХЛ

До «Вегаса» воспитанник магнитогорского «Металлурга» играл в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мейпл Лифс». 1 апреля 2024 года он одержал свою 100-ю победу в НХЛ. Самсонов стал 10-м российским вратарем, достигшим этой отметки.