Вратарь «Вегаса» Самсонов признан первой звездой дня в НХЛ

Илья Самсонов отразил 31 бросок и впервые провел «сухой» матч в текущем сезоне.
Второй звездой дня эксперты НХЛ назвали словенского нападающего «Лос-Анджелеса» Анже Копитара, забросившего две шайбы в домашнем матче с «Филадельфией» (5:4). Третьей звездой стал американский форвард «Детройта» Алекс Дебринкэт, который оформил дубль в домашней встрече с «Вашингтоном» (4:1).
На данный момент россиянин является вторым голкипером команды, уступая по числу проведенных матчей канадцу Эдину Хиллу. В сезоне-2023/24 Самсонов провел 12 матчей в НХЛ, один раз сыграв на ноль при 90,6 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.97.
Илья Самсонов перешел в «Вегас Голден Найтс» в июле 2024 года. Стороны заключили однолетний контракт, зарплата хоккеиста составила 1,8 млн долларов.
До «Вегаса» воспитанник магнитогорского «Металлурга» играл в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мейпл Лифс». 1 апреля 2024 года он одержал свою 100-ю победу в НХЛ. Самсонов стал 10-м российским вратарем, достигшим этой отметки.