Гол и передача Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

«Даллас Старз» в гостях крупно обыграли «Чикаго» — 5:1. В составе «Далласа» отличились российский игрок Евгений Дадонов, канадские нападающие Джейми Бенн, Уайатт Джонстон и Мэтт Дюшейн, а также американский форвард Джейсон Робертсон. Кроме того, россиянин записал на свой счет гол и результативную передачу. У хозяев льда единственную шайбу забросил Коннор Бедард.
На счету 35-летнего россиянина стало 16 (10+6) очков в 35 играх в сезоне. Дадонов играет за техасский клуб с февраля 2023 года. До этого воспитанник челябинского «Трактора», получивший за океаном прозвище Daddy («Папаша»), выступал в НХЛ «Флориду Пантерз», «Оттаву Сенаторз», «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс». В составе сборной России Дадонов в 2014 году стал чемпионом мира.
«Старс» набрали 43 очка и расположились на седьмом месте в таблице Западной конференции НХЛ. «Блэкхоукс» занимают последнюю, 16-ю строчку Запада, имея в активе 26 баллов.
В следующем матче «Даллас» 1 января сыграет с «Баффало», а «Чикаго» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».