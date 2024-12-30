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Гол и передача Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

Евгений Дадонов набирает по два очка во втором матче подряд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Даллас Старз» в гостях крупно обыграли «Чикаго» — 5:1. В составе «Далласа» отличились российский игрок Евгений Дадонов, канадские нападающие Джейми Бенн, Уайатт Джонстон и Мэтт Дюшейн, а также американский форвард Джейсон Робертсон. Кроме того, россиянин записал на свой счет гол и результативную передачу. У хозяев льда единственную шайбу забросил Коннор Бедард.

На счету 35-летнего россиянина стало 16 (10+6) очков в 35 играх в сезоне. Дадонов играет за техасский клуб с февраля 2023 года. До этого воспитанник челябинского «Трактора», получивший за океаном прозвище Daddy («Папаша»), выступал в НХЛ «Флориду Пантерз», «Оттаву Сенаторз», «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс». В составе сборной России Дадонов в 2014 году стал чемпионом мира.

«Старс» набрали 43 очка и расположились на седьмом месте в таблице Западной конференции НХЛ. «Блэкхоукс» занимают последнюю, 16-ю строчку Запада, имея в активе 26 баллов.

В следующем матче «Даллас» 1 января сыграет с «Баффало», а «Чикаго» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».

Чикаго
1:5
1:1, 0:2, 0:2
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
30.12.2024, 04:30 (МСК UTC+3)
United Center, 20627 зрителей
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Питер Дебур
Вратари
Арвид Содерблум
Джейк Эттингер
1-й период
06:01
Командный штраф
12:14
Джейми Бенн
12:20
Коннор Бедард
(Сет Джонс, Теуво Терявяйнен)
12:42
Лиан Биксель
14:52
Алекс Власик
17:12
Джейми Бенн
(Евгений Дадонов, Логан Стэнковен)
2-й период
22:55
Командный штраф
25:00
Тэйлор Холл
28:11
Тайлер Бертуцци
28:11
Тайлер Бертуцци
28:23
Джейсон Робертсон
(Миро Хейсканен, Джейми Бенн)
34:46
Евгений Дадонов
(Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен)
36:39
Эса Линделл
3-й период
40:10
Уайатт Джонстон
(Мэтт Дюшен, Джейми Бенн)
42:55
Мэтт Дюшен
(Уайатт Джонстон, Миро Хейсканен)
55:39
Патрик Марун
55:39
Патрик Марун
Лучшие игроки матча
Статистика
25
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
7
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Даллас
НХЛ: таблица и календарь