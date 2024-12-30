Гол и передача Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

На счету 35-летнего россиянина стало 16 (10+6) очков в 35 играх в сезоне. Дадонов играет за техасский клуб с февраля 2023 года. До этого воспитанник челябинского «Трактора», получивший за океаном прозвище Daddy («Папаша»), выступал в НХЛ «Флориду Пантерз», «Оттаву Сенаторз», «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс». В составе сборной России Дадонов в 2014 году стал чемпионом мира.