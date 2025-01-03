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Дорофеев забросил победную шайбу в матче с «Филадельфией»

«Вегас» дома обыграл «Филадельфию» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (21'), Николас Хаг (23'), Павел Дорофеев (39'), Александер Хольц (43') и Таннер Пирсон (60'). У гостей отличились Тайсон Форстер (1') и Трэвис Конекны (45').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил победную шайбу и был признан первой звездой встречи. На счету 24-летнего россиянина после 38 сыгранных матчей 21 (14+7) набранное очко.

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 23 из 25 бросков по своим воротам и одержал десятую победу в этом сезоне. Голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов отразил 22 из 26 бросков.

«Вегас» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Виннипега» на один балл. В воскресенье, 5 января, «рыцари» дома сыграют с «Баффало».

«Филадельфия» располагается на десятой строчке на Востоке. В понедельник, 6 января, «летчики» на выезде сыграют с «Торонто».

Другие результаты игрового дня:

«Детройт» на выезде обыграл «Коламбус» (5:4). Защитник «Коламбуса» Иван Проворов отметился результативной передачей.

«Каролина» на выезде победила «Флориду» (3:1). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 25 из 26 бросков по своим воротам. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 37 из 39 бросков и был признан второй звездой матча.

«Торонто» на выезде обыграл «Айлендерс» (2:1). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 бросков по своим воротам из 31.

«Даллас» дома обыграл «Оттаву» (4:2). Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

«Юта» на выезде обыграла «Калгари» (5:3). Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

«Сан-Хосе» победил «Тампу» (2:1). Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

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