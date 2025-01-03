Дорофеев забросил победную шайбу в матче с «Филадельфией»

«Каролина» на выезде победила «Флориду» (3:1). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 25 из 26 бросков по своим воротам. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 37 из 39 бросков и был признан второй звездой матча.