Бобровский и Буре попали в символическую сборную «Флориды» XXI века

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Он провел за «пантер» 329 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, в которых одержал 192 победы (15 — всухую). В прошлом сезоне Бобровский помог «Флориде» завоевать первый в истории клуба Кубок Стэнли.