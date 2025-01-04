Бобровский и Буре попали в символическую сборную «Флориды» XXI века

Вместе с ними во вторую символическую сборную «Флориды» вошел Павел Буре, выступавший за команду с 1999 по 2002 год. Составы команд выбирались представителями СМИ, бывшими игроками и руководителями, которые были связаны с конкретной командой.
Первая символическая сборная: Роберто Луонго, Аарон Экблад, Густав Форслинг, Александр Барков, Мэттью Ткачук, Джонатан Юбердо.
Вторая символическая сборная: Сергей Бобровский, Джей Боумистер, Роберт Свелла, Павел Буре, Олли Йокинен, Сэм Райнхарт.
Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Он провел за «пантер» 329 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, в которых одержал 192 победы (15 — всухую). В прошлом сезоне Бобровский помог «Флориде» завоевать первый в истории клуба Кубок Стэнли.
Ранее Бобровский вошел в символическую сборную «Коламбуса» XXI века, за который он выступал с 2012 по 2019 год. Вместе с ним туда попали его бывшие одноклубники Федор Тютин и Артемий Панарин.