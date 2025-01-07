Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Эл Макнил является первым главным тренером в истории «Калгари Флэймз». Во время карьеры игрока он выступал на позиции защитника, сыграв 524 матча в НХЛ, забив 17 голов и набрав 92 очка. Макнил также записал на свой счёт более 600 штрафных минут.