Овечкин свалил с ног сразу трех игроков: видео

Матч против «Ванкувера» стал для Овечкина 1451-м в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему сравняться с Теему Селянне и войти в топ-30 игроков в истории лиги по этому показателю. Рекордсменом НХЛ по числу матчей является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин по числу матчей уступает лишь защитнику «Каролины» Бренту Бернсу (1456) и защитнику «Сент-Луиса» Райану Сутеру (1486).