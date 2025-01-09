Овечкин свалил с ног сразу трех игроков: видео

У хозяев в основное время отличился Пьер-Люк Дюбуа (20'), на что гости ответили шайбой Конора Гарланд (40'). Победу «Вашингтону» принес точный бросок Дюбуа за 41 секунду до конца овертайма.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во втором матче кряду не сумел отличиться результативными действиями. 39-летний россиянин провел на льду 17 минут 55 секунд, нанес три броска по воротам и выполнил один силовой прием.
В середине первого периода Овечкин отметился ярким эпизодом. В течение нескольких секунд он снес с ног сразу трех игроков «Ванкувера» — сначала он применил силовой прием против латвийца Теодорса Блюгерса, а затем при попытке нанести бросок в падении повалил на лед канадцев Джейка Дебраска и Венсана Деарне.
Матч против «Ванкувера» стал для Овечкина 1451-м в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему сравняться с Теему Селянне и войти в топ-30 игроков в истории лиги по этому показателю. Рекордсменом НХЛ по числу матчей является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин по числу матчей уступает лишь защитнику «Каролины» Бренту Бернсу (1456) и защитнику «Сент-Луиса» Райану Сутеру (1486).
В этом сезоне на счету Овечкина 25 матчей, в которых он набрал 30 (19+11) очков. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 22 шайбы.
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас продлил свою результативную серию до трех матчей, отметившись результативной передачей в овертайме. На счету 24-летнего белоруса в этом сезоне 41 матч, в которых он набрал 36 (18+18) очков. Протас является вторым лучшим бомбардиром «Вашингтона» в этом сезоне, уступая лишь Дилану Строуму.
«Вашингтон» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на два очка. В субботу, 11 января, «столичные» дома сыграют с «Монреалем».