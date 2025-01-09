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Шайба Михеева помогла «Чикаго» обыграть «Колорадо»

«Чикаго» дома обыграл «Колорадо» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Илья Михеев (17'), Фрэнк Назар (31') и Коннор Бедард (52'). У гостей единственный результативный бросок на счету Юусо Пярссинена (7').

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил восьмую шайбу в сезоне и прервал свою шестиматчевую безголевую серию. 30-летний россиянин провел в этом сезоне 39 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.

«Чикаго» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 11 января, «ястребы» на выезде сыграют с «Детройтом».

В другом матче игрового дня «Флорида» на выезде обыграла «Юту» (4:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и одержал 17-ю победу в этом сезоне. Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Чикаго
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
9.01.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
United Center, 17667 зрителей
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Джаред Беднар
Вратари
Петр Мразек
Трент Майнер
(Трент Майнер)
1-й период
06:14
Юусо Пярссинен
16:48
Илья Михеев
(Коннор Бедард)
2-й период
22:41
Крэйг Смит
30:17
Франк Назар
(Колтон Дач, Теуво Терявяйнен)
36:05
Юусо Пярссинен
3-й период
45:37
Илья Михеев
51:54
Коннор Бедард
(Тайлер Бертуцци, Сет Джонс)
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь