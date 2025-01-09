Шайба Михеева помогла «Чикаго» обыграть «Колорадо»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Илья Михеев (17'), Фрэнк Назар (31') и Коннор Бедард (52'). У гостей единственный результативный бросок на счету Юусо Пярссинена (7').
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил восьмую шайбу в сезоне и прервал свою шестиматчевую безголевую серию. 30-летний россиянин провел в этом сезоне 39 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.
«Чикаго» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 11 января, «ястребы» на выезде сыграют с «Детройтом».
В другом матче игрового дня «Флорида» на выезде обыграла «Юту» (4:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и одержал 17-ю победу в этом сезоне. Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился результативной передачей.