Овечкин вошел в топ-30 по числу матчей в чемпионатах НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, забивший второй из голов в овертайме с передачи белорусского нападающего Алексея Протаса. У гостей единственную шайбу забросил Конор Гарланд.
Александру Овечкину не удалось отличиться в этом матче. Однако встреча стала для него стала 1451-й в НХЛ, что позволило ему войти в топ-30 игроков за всю историю лиги по количеству проведенных встреч, сравнявшись по данному показателю с финским нападающим Теему Селянне. Следующей целью для Овечкина станет Глен Уэсли, у которого на счету 1457 игр.
На 24-м месте в списке на данный момент находится Уэйн Гретцки — 1487 проведенных игр в регулярных чемпионатах НХЛ. Канадского нападающего Овечкин стремится превзойти и по количеству голов за всю историю НХЛ. На данной момент отставание россиянина составляет 22 шайбы — 872 против 894.
Первое место в этом списке занимает Патрик Марло, который провел в НХЛ 1779 игр. Он выступал в лиге на протяжении 23 сезонов с 1997-го по 2021 год, играя за «Сан-Хосе», «Торонто» и «Питтсбург».
Александр Овечкин — рекордсмен по числу матчей в НХЛ среди российских хоккеистов. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» опережает Алексея Ковалева (1316 игр), Сергея Гончара (1301), Сергея Федорова (1248).