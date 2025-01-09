Овечкин вошел в топ-30 по числу матчей в чемпионатах НХЛ

Александру Овечкину не удалось отличиться в этом матче. Однако встреча стала для него стала 1451-й в НХЛ, что позволило ему войти в топ-30 игроков за всю историю лиги по количеству проведенных встреч, сравнявшись по данному показателю с финским нападающим Теему Селянне. Следующей целью для Овечкина станет Глен Уэсли, у которого на счету 1457 игр.