Представители «Монреаля» — о поездке в Россию: никаких сожалений

"Никаких сожалений. Нас критиковали в основном с политической стороны, для нас же это было связано с работой. Могу вам сказать, что, пока мы были в России, там были ещё несколько представителей других команд НХЛ.
Прежде всего, нашей целью было увидеть игру Демидова лично. Это, безусловно, уникальный случай, когда вы выбираете игрока пятым на драфте, но в организации есть только один человек, который видел его выступление лично. Я хотел посмотреть, на каком этапе его игра, поговорить с ним снова лицом к лицу. Мы очень верим в коммуникацию, поэтому, думаю, наша поездка была хорошим подходом", — приводит слова Хьюза Sportsnet.
В текущем сезоне у Демидова 31 очко после 41 игры. Ему удалось забросить 13 шайб и сделать 18 голевых передач. В среднем молодой форвард проводит около 12 минут чистого времени на льду за одну игру.
Хьюз, однако, сообщил, что в текущем сезоне не стоит ждать Демидова в составе канадского «Монреаля». Напомним, в минувшем сезоне самым молодым игроком, уехавшим за океан стал 20-летний Матвей Мичков, который сейчас выступает в составе «Филадельфии Флайерз».