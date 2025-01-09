Представители «Монреаля» — о поездке в Россию: никаких сожалений

Прежде всего, нашей целью было увидеть игру Демидова лично. Это, безусловно, уникальный случай, когда вы выбираете игрока пятым на драфте, но в организации есть только один человек, который видел его выступление лично. Я хотел посмотреть, на каком этапе его игра, поговорить с ним снова лицом к лицу. Мы очень верим в коммуникацию, поэтому, думаю, наша поездка была хорошим подходом", — приводит слова Хьюза Sportsnet.