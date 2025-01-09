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Представители «Монреаля» — о поездке в Россию: никаких сожалений

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз прокомментировал поездку в Санкт-Петербург целью которой было личное знакомство с 19-летним Иваном Демидовым, выбранным на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

"Никаких сожалений. Нас критиковали в основном с политической стороны, для нас же это было связано с работой. Могу вам сказать, что, пока мы были в России, там были ещё несколько представителей других команд НХЛ.

Прежде всего, нашей целью было увидеть игру Демидова лично. Это, безусловно, уникальный случай, когда вы выбираете игрока пятым на драфте, но в организации есть только один человек, который видел его выступление лично. Я хотел посмотреть, на каком этапе его игра, поговорить с ним снова лицом к лицу. Мы очень верим в коммуникацию, поэтому, думаю, наша поездка была хорошим подходом", — приводит слова Хьюза Sportsnet.

В текущем сезоне у Демидова 31 очко после 41 игры. Ему удалось забросить 13 шайб и сделать 18 голевых передач. В среднем молодой форвард проводит около 12 минут чистого времени на льду за одну игру.

Хьюз, однако, сообщил, что в текущем сезоне не стоит ждать Демидова в составе канадского «Монреаля». Напомним, в минувшем сезоне самым молодым игроком, уехавшим за океан стал 20-летний Матвей Мичков, который сейчас выступает в составе «Филадельфии Флайерз».

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