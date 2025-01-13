Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

У гостей дублем отметился Никита Кучеров (37', 57'), еще по одной шайбе забросили Брэндон Хейгел (27'), Энтони Сирелли (59') и Ник Пол (60'). У хозяев результативными бросками отличились Рикард Ракелль (15') и Кевин Хейз (53').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча и первой звездой игрового дня в целом. 31-летний нападающий также поучаствовал в четвертом голе своей команды, отметившись результативной передачей.
Кучеров стал первым россиянином, которому удалось преодолеть отметку в 60 очков в нынешнем сезоне. На его счету 62 (20+42) очка после 39 сыгранных матчей. Он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзатлю (63) и капитану «Колорадо» Нэтану Маккиннону (68).
Кроме того, Кучеров и его одноклубник Брэндон Хэйгл достигли в этой встрече отметки в 20 заброшенных шайб за сезон, став третьим и четвертым игроком в команде с таким достижением. Ранее эту снайперскую отметку пробили Брэйден Пойнт и Джейк Генцел (оба — по 25).
«Тампа» стала первой командой в НХЛ за последние 29 лет, в которой сразу четыре игрока по итогам первой половины сезона смогли достичь отметки в 20 голов. Примечательно, что последней такой командой был «Питтсбург» образца сезона-1995/96 во главе с легендарными Марио Лемье и Яромиром Ядром.
«Тампа» одержала три победы в четырех последних матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 15 января, «молнии» на выезде сыграют с «Бостоном».
«Питтсбург» проиграл шесть из семи последних игр и опустился на 12-е место на Востоке. В этот же день «пингвины» дома сыграют с «Сиэтлом».