Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Кроме того, Кучеров и его одноклубник Брэндон Хэйгл достигли в этой встрече отметки в 20 заброшенных шайб за сезон, став третьим и четвертым игроком в команде с таким достижением. Ранее эту снайперскую отметку пробили Брэйден Пойнт и Джейк Генцел (оба — по 25).