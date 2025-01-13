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Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Питтсбург» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Никита Кучеров (37', 57'), еще по одной шайбе забросили Брэндон Хейгел (27'), Энтони Сирелли (59') и Ник Пол (60'). У хозяев результативными бросками отличились Рикард Ракелль (15') и Кевин Хейз (53').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча и первой звездой игрового дня в целом. 31-летний нападающий также поучаствовал в четвертом голе своей команды, отметившись результативной передачей.

Кучеров стал первым россиянином, которому удалось преодолеть отметку в 60 очков в нынешнем сезоне. На его счету 62 (20+42) очка после 39 сыгранных матчей. Он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзатлю (63) и капитану «Колорадо» Нэтану Маккиннону (68).

Кроме того, Кучеров и его одноклубник Брэндон Хэйгл достигли в этой встрече отметки в 20 заброшенных шайб за сезон, став третьим и четвертым игроком в команде с таким достижением. Ранее эту снайперскую отметку пробили Брэйден Пойнт и Джейк Генцел (оба — по 25).

«Тампа» стала первой командой в НХЛ за последние 29 лет, в которой сразу четыре игрока по итогам первой половины сезона смогли достичь отметки в 20 голов. Примечательно, что последней такой командой был «Питтсбург» образца сезона-1995/96 во главе с легендарными Марио Лемье и Яромиром Ядром.

«Тампа» одержала три победы в четырех последних матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 15 января, «молнии» на выезде сыграют с «Бостоном».

«Питтсбург» проиграл шесть из семи последних игр и опустился на 12-е место на Востоке. В этот же день «пингвины» дома сыграют с «Сиэтлом».

Питтсбург
2:5
1:0, 0:2, 1:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
13.01.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 17352 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Джон Купер
Вратари
Тристан Джерри
(Тристан Джерри, Тристан Джерри, Тристан Джерри, Тристан Джерри)
Йонас Йоханссон
1-й период
08:03
Виктор Хедман
14:20
Рикард Ракелль
(Маркус Петтерссон, Брайан Раст)
2-й период
24:55
Йессе Пулюярви
24:55
Виктор Хедман
26:54
Брэндон Хагель
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Энтони Чирелли)
36:04
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Виктор Хедман)
3-й период
41:11
Даррен Раддиш
42:17
Кевин Хэйс
(Рикард Ракелль, Сидни Кросби)
46:17
Энтони Чирелли
56:57
Никита Кучеров
58:48
Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
59:39
Ник Пол
(Райан Макдона, Джейк Гюнцель)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь