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Дорофеев оформил дубль и стал первой звездой игры с «Миннесотой»

«Вегас» дома обыграл «Миннесоту» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Ethan Miller/Getty Images

У хозяев дублем отметился Павел Дорофеев (26', 58'), еще по одной шайбе забросили Кигэн Колесар (45') и Томаш Гертл (56'). У гостей единственный результативный бросок нанес Райан Хартман (13').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль в большинстве, а также поучаствовал в третьей шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. 24-летний россиянин был признан первой звездой матча и третьей звездой игрового дня.

На счету Дорофеева после 43 сыгранных матчей 24 (16+8) набранных очка. Он повторил свой личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ, а также стал лучшим снайпером «Вегаса», опередив Ивана Барбашева и Бретта Хаудена.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не сыграл в матче из-за травмы нижней части тела, по причине которой он пропустил уже девять игр. Последний раз Капризов выходил на лед 24 декабря.

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, опережая по дополнительным показателям «Виннипег». В среду, 15 января, «рыцари» на выезде сыграют с «Нэшвиллом».

«Миннесота» занимает третью строчку на Западе, отставая от «Вегаса» и «Виннипега» на три очка. В четверг, 16 января, «дикари» дома сыграют с «Эдмонтоном».

Вегас
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
13.01.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17821 зритель
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джон Хайнс
Вратари
Адин Хилл
(Адин Хилл)
Филип Густавссон
(Филип Густавссон)
1-й период
04:50
Киган Колесар
04:50
Маркус Фолиньо
12:09
Райан Хартман
(Зак Богосян)
17:11
Яков Тренин
2-й период
23:19
Девин Шор
23:23
Джейкоб Миддлтон
25:21
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Ши Теодор)
31:26
Иван Барбашев
3-й период
44:09
Киган Колесар
(Зак Уайтклауд, Николя Руа)
46:53
Зак Богосян
49:41
Бретт Хауден
55:40
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Ши Теодор)
57:02
Зак Богосян
57:48
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Томаш Гертл)
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
15
5
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь