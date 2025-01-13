Дорофеев оформил дубль и стал первой звездой игры с «Миннесотой»

У хозяев дублем отметился Павел Дорофеев (26', 58'), еще по одной шайбе забросили Кигэн Колесар (45') и Томаш Гертл (56'). У гостей единственный результативный бросок нанес Райан Хартман (13').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль в большинстве, а также поучаствовал в третьей шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. 24-летний россиянин был признан первой звездой матча и третьей звездой игрового дня.
На счету Дорофеева после 43 сыгранных матчей 24 (16+8) набранных очка. Он повторил свой личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ, а также стал лучшим снайпером «Вегаса», опередив Ивана Барбашева и Бретта Хаудена.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не сыграл в матче из-за травмы нижней части тела, по причине которой он пропустил уже девять игр. Последний раз Капризов выходил на лед 24 декабря.
«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, опережая по дополнительным показателям «Виннипег». В среду, 15 января, «рыцари» на выезде сыграют с «Нэшвиллом».
«Миннесота» занимает третью строчку на Западе, отставая от «Вегаса» и «Виннипега» на три очка. В четверг, 16 января, «дикари» дома сыграют с «Эдмонтоном».