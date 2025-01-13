Дорофеев оформил дубль и стал первой звездой игры с «Миннесотой»

На счету Дорофеева после 43 сыгранных матчей 24 (16+8) набранных очка. Он повторил свой личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ, а также стал лучшим снайпером «Вегаса», опередив Ивана Барбашева и Бретта Хаудена.