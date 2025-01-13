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Гол Свечникова не спас «Каролину» от проигрыша «Анахайму»

«Анахайм» на выезде обыграл «Каролину» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей в основное время отличились Дженсен Харкинс (10') и Каттер Готье (42'), у хозяев забивали Андрей Свечников (48') и Сет Джарвис (60'). Победу «Анахайму» на второй минуте овертайма принес точный бросок Каттера Готье.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил 15-ю шайбу в этом сезоне и продлил свою серию с набранными очками до пяти матчей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 32 (15+17) набранных очка.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

«Каролина» опустилась на четвертое место в турнирной Восточной конференции. В четверг, 16 января, «ураганы» на выезде сыграют с «Баффало».

«Анахайм» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на 12-е место на Западе. В среду, 15 января, «утки» на выезде сыграют с «Вашингтоном».

Каролина
2:3
0:1, 0:0, 2:1
ОТ
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
13.01.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18897 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Грег Кронин
Вратари
Петр Кочетков
(Петр Кочетков)
Лукаш Достал
1-й период
09:35
Дженсен Харкинс
(Брайан Дюмулин, Никита Нестеренко)
2-й период
28:35
Джек Друри
29:49
Мэйсон Мактавиш
33:33
Джордан Мартинук
3-й период
41:18
Каттер Готье
(Мэйсон Мактавиш, Джексон Лакомб)
45:51
Джейкоб Труба
47:48
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Мартин Нечас)
59:04
Сет Джарвис
(Мартин Нечас, Брент Бернс)
Овертайм
61:52
Каттер Готье
(Джексон Лакомб, Фрэнк Ватрано)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь