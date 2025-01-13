Гол Свечникова не спас «Каролину» от проигрыша «Анахайму»

У гостей в основное время отличились Дженсен Харкинс (10') и Каттер Готье (42'), у хозяев забивали Андрей Свечников (48') и Сет Джарвис (60'). Победу «Анахайму» на второй минуте овертайма принес точный бросок Каттера Готье.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил 15-ю шайбу в этом сезоне и продлил свою серию с набранными очками до пяти матчей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 32 (15+17) набранных очка.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.
«Каролина» опустилась на четвертое место в турнирной Восточной конференции. В четверг, 16 января, «ураганы» на выезде сыграют с «Баффало».
«Анахайм» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на 12-е место на Западе. В среду, 15 января, «утки» на выезде сыграют с «Вашингтоном».