Гол Свечникова не спас «Каролину» от проигрыша «Анахайму»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил 15-ю шайбу в этом сезоне и продлил свою серию с набранными очками до пяти матчей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 32 (15+17) набранных очка.