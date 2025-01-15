Тарасенко прервал 18-матчевую безголевую серию в НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта (2'), Нико Штурм (18'), Вильям Эклунд (41'), Микаэль Гранлунд (48'), Тайлер Тоффоли (51') и Марио Ферраро (59'). У хозяев дубль оформил Владимир Тарасенко (22', 47'), еще один гол забил Лукас Рэймонд (50').
Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко был признан второй звездой матча. 33-летний россиянин прервал безголевую серию из 18 матчей. Последний раз Тарасенко забивал 1 декабря в домашней игре против «Ванкувера» (4:5 ОТ).
Всего на счету Тарасенко в этом сезоне 42 сыгранных матча, в которых он набрал 18 (6+12) очков. Он вплотную подобрался к отметке 300 шайб за карьеру — следующая шайба станет для Тарасенко юбилейной. Всего на его счету 793 матча в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 647 (299+348) очков.
Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 25 из 28 бросков по своим воротам и одержал десятую победу в сезоне.
«Детройт» прервал семиматчевую победную серию и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 17 января, «красные крылья» на выезде сыграют с «Флоридой».
«Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Запада. В этот же день «акулы» на выезде сыграют с «Коламбусом».