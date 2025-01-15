Тарасенко прервал 18-матчевую безголевую серию в НХЛ

Всего на счету Тарасенко в этом сезоне 42 сыгранных матча, в которых он набрал 18 (6+12) очков. Он вплотную подобрался к отметке 300 шайб за карьеру — следующая шайба станет для Тарасенко юбилейной. Всего на его счету 793 матча в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 647 (299+348) очков.