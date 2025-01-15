Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасенко прервал 18-матчевую безголевую серию в НХЛ

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Детройт» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта (2'), Нико Штурм (18'), Вильям Эклунд (41'), Микаэль Гранлунд (48'), Тайлер Тоффоли (51') и Марио Ферраро (59'). У хозяев дубль оформил Владимир Тарасенко (22', 47'), еще один гол забил Лукас Рэймонд (50').

Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко был признан второй звездой матча. 33-летний россиянин прервал безголевую серию из 18 матчей. Последний раз Тарасенко забивал 1 декабря в домашней игре против «Ванкувера» (4:5 ОТ).

Всего на счету Тарасенко в этом сезоне 42 сыгранных матча, в которых он набрал 18 (6+12) очков. Он вплотную подобрался к отметке 300 шайб за карьеру — следующая шайба станет для Тарасенко юбилейной. Всего на его счету 793 матча в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 647 (299+348) очков.

Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 25 из 28 бросков по своим воротам и одержал десятую победу в сезоне.

«Детройт» прервал семиматчевую победную серию и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 17 января, «красные крылья» на выезде сыграют с «Флоридой».

«Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Запада. В этот же день «акулы» на выезде сыграют с «Коламбусом».

Детройт
3:6
0:2, 1:0, 2:4
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
15.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Райан Варсофски
Вратари
Вилле Хуссо
(Вилле Хуссо)
Александр Георгиев
1-й период
01:45
Ян Рутта
(Уилл Смит, Александр Веннберг)
15:42
Марио Ферраро
17:41
Нико Штурм
(Вильям Эклунд, Марк-Эдуард Власик)
2-й период
21:28
Владимир Тарасенко
(Юнатан Берггрен, Симон Эдвинссон)
23:12
Тай Делландреа
3-й период
40:26
Вильям Эклунд
(Тайлер Тоффоли, Маклин Селебрини)
46:05
Владимир Тарасенко
(Эрик I Густафссон, Джозеф Велено)
46:50
Альберт Юханссон
47:43
Микаэль Гранлунд
(Маклин Селебрини)
49:56
Лукас Раймонд
(Дилан Ларкин)
50:57
Тайлер Тоффоли
(Вильям Эклунд)
58:22
Марио Ферраро
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе
Детройт
НХЛ: таблица и календарь