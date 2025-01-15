У хозяев дублем отметился Стивен Стэмкос (10', 29'), еще по одной шайбе забросили Филип Форсберг (13'), Джастин Бэррон (26') и Райан О’Ралли (60'). У гостей все три шайбы забросил Павел Дорофеев (30', 35', 56').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил первый хет-трик в НХЛ. Всего на счету 24-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 27 (19+8) набранных очков. Он обновил личный рекорд результативности за сезон в НХЛ и уверенно лидирует в списке лучших снайперов «Вегаса» в этом регулярном чемпионате.
Дорофеев присоединился к «Вегасу» осенью 2021 года. Всего он провел в НХЛ 112 матчей, в которых набрал 60 (39+21) очков.
Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 18 из 22 бросков по своим воротам.
«Вегас» проиграл три из четырех последних матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от «Виннипега» на два балла. В субботу, 18 января, «Вегас» на выезде сыграет с «Каролиной».