Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил первый хет-трик в НХЛ. Всего на счету 24-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 27 (19+8) набранных очков. Он обновил личный рекорд результативности за сезон в НХЛ и уверенно лидирует в списке лучших снайперов «Вегаса» в этом регулярном чемпионате.