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Павел Дорофеев оформил первый хет-трик в НХЛ

«Нэшвилл» дома обыграл «Вегас» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Стивен Стэмкос (10', 29'), еще по одной шайбе забросили Филип Форсберг (13'), Джастин Бэррон (26') и Райан О’Ралли (60'). У гостей все три шайбы забросил Павел Дорофеев (30', 35', 56').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил первый хет-трик в НХЛ. Всего на счету 24-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 27 (19+8) набранных очков. Он обновил личный рекорд результативности за сезон в НХЛ и уверенно лидирует в списке лучших снайперов «Вегаса» в этом регулярном чемпионате.

Дорофеев присоединился к «Вегасу» осенью 2021 года. Всего он провел в НХЛ 112 матчей, в которых набрал 60 (39+21) очков.

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 18 из 22 бросков по своим воротам.

«Вегас» проиграл три из четырех последних матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от «Виннипега» на два балла. В субботу, 18 января, «Вегас» на выезде сыграет с «Каролиной».

Нэшвилл
5:3
2:0, 2:2, 1:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
15.01.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Брюс Кэссиди
Вратари
Юстус Аннунен
Илья Самсонов
(Илья Самсонов)
1-й период
09:44
Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг)
12:06
Филип Форсберг
(Стивен Стэмкос)
2-й период
25:29
Джастин Бэррон
(Роман Йоси, Густав Нюквист)
26:24
Павел Дорофеев
28:41
Стивен Стэмкос
(Джонатан Маршессо)
29:12
Павел Дорофеев
(Виктор Олофссон, Томаш Гертл)
33:55
Винс Хиностроза
34:02
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Томаш Гертл)
38:00
Стивен Стэмкос
3-й период
55:20
Павел Дорофеев
(Виктор Олофссон, Ши Теодор)
59:59
Райан О`Райлли
(Колтон Сиссонс)
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Нэшвилл