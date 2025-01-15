Овечкин не набрал очков в победной игре с «Анахаймом»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Брэндон Дюхейм (8'), Джон Карлсон (15') и Итен Франк (40').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков. 39-летний россиянин провел на льду 18 минут 17 секунд, нанес 11 ударов в сторону ворот «Анахайма», из которых три пришлись в створ ворот, а еще четыре были заблокированы. Овечкин закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».
В этом сезоне на счету Овечкина 28 матчей, в которых он набрал 32 (20+12) очков. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 21 шайбу.
«Вашингтон» одержал три победы в четырех последних матчах и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Команда Овечкина имеет преимущество в шесть очков над идущим вторым «Нью-Джерси» при двух играх в запасе. В пятницу, 17 января, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Оттавой».
Другие результаты игрового дня
«Бостон» дома победил «Тампу» (6:2). Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился результативной передачей на пустые ворота, а также поучаствовал сразу в двух потасовках. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров также отметился результативной передачей. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 из 22 бросков по своим воротам.
«Коламбус» на выезде обыграл «Филадельфию» (3:2 Б). Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился результативной передачей и реализовал победный буллит. Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.
«Оттава» на выезде обыграла «Айлендерс» (2:0). Защитник «Оттавы» Артем Зуб забросил первую шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника.
«Сент-Луис» дома победил «Калгари» (2:1). Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился результативной передачей.
«Колорадо» дома обыграл «Рейнджерс» (3:2 ОТ). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.