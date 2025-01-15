Овечкин не набрал очков в победной игре с «Анахаймом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков. 39-летний россиянин провел на льду 18 минут 17 секунд, нанес 11 ударов в сторону ворот «Анахайма», из которых три пришлись в створ ворот, а еще четыре были заблокированы. Овечкин закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».