Фетисов об ограблении Малкина: даже в элитных районах США сейчас небезопасно

«Не думаю, что те, кто залез в дом Малкина, хотел украсть именно перстни. Думаю, цель была какая‑то другая. Их же нормально не перепродашь, только если переплавить на драгметаллы. К сожалению, в Америке сейчас небезопасно жить, даже если живешь в элитном районе. Никогда в жизни не хранил перстни или что‑либо еще, что должно быть под рукой, в банке или где‑то еще.



Ну вот, дожили до времени, когда даже в элитных районах США небезопасно. Или катаклизмы разные, или преступность. Это совсем не та Америка, в которую я приехал когда‑то. К сожалению, все меняется.



К сожалению, данный перстень уже не восстановить. Насколько знаю, там делается специальное клеймо, когда разрабатывается дизайн, и после изготовления оно уничтожается. И восстановить в оригинальном состоянии уже невозможно, в этом его и ценность. Это как в свое время украли золотую статуэтку “Ники”, в свое время о ней много говорили, вот теперь и Женя Малкин попал в похожую историю», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».