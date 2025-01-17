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Украденные перстни Малкина были найдены в его собственном доме

Полиция Питтсбурга заявила, что чемпионские перстни Евгения Малкина, пропавшие при ограблении, были обнаружены в его собственном доме. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

Ранее стало известно, что 11 января в доме российского хоккеиста в элитном пригороде Питтсбурга произошла кража со взломом. Злоумышленники проникли внутрь через заднюю дверь дома и вскрыли сейф, в котором хранились чемпионские перстни, вручаемые за победу в Кубке Стэнли.

Минувшей ночью полицейское управление округа Аллегейни опубликовало официальное заявление, в котором предоставило обновленную информацию о ситуации.

«Чемпионские перстни Евгения Малкина были обнаружены в его доме. Расследование продолжается, и мы по-прежнему просим всех, у кого есть информация, позвонить на горячую линию полиции округа», — сказано в заявлении.

Отмечается, что грабители, проникшие в дом Малкина, не причастны к ограблениям других спортсменов. Ранее по США прокатилась волна ограблений известных спортсменов — звезд американского футбола, бейсбола, баскетбола и хоккея. В частности, от действий злоумышленников пострадал нападающий «Далласа» Тайлер Сегин.

«Я хотел бы выразить свою благодарность полиции округа и всей организации “Пингвинс”. Поддержка со стороны моих партнеров и болельщиков за последние несколько дней очень много значит для меня и моей семьи», — сказал Малкин.

Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он трижды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), а также выигрывал «Конн Смайт Трофи» (2009) — приз лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли. Всего Малкин провел за «Питтсбург» 1364 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 1509 (573+936) очков.

В этом сезоне Малкин провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 33 (8+25) очка.

«Питтсбург» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 18 января, «пингвины» на выезде сыграют с «Баффало».

Питтсбург
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