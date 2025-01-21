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Малкин вышел на 44-е место в списке снайперов в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в игре с «Лос-Анджелес Кингс» (5:1) забросил свою первую шайбу в 2025 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Малкин прервал серию из шести матчей без голов. В последний раз российский нападающий забрасывал 30 декабря в домашней игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).

По информации пресс-службы НХЛ, благодаря этой шайбе Малкин достиг отметки в 507 голов в лиге, заняв 44-е место в истории, сравнявшись с Жаном Беливо.

Рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ на данный момент принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (874).

Евгений Малкин — воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». На драфте НХЛ 2004 года он был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» под вторым номером. С 2006 года выступает за «Пингвинз», являясь альтернативным капитаном клуба.

Лос-Анджелес
1:5
0:2, 1:2, 0:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
21.01.2025, 06:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Майк Салливан
Вратари
Давид Риттих
Алекс Неделькович
1-й период
08:38
Таннер Жанно
10:09
Кевин Хэйс
14:09
Сидни Кросби
(Энтони Бовилье, Мэтт Грызлик)
2-й период
28:26
Евгений Малкин
(Маркус Петтерссон, Филип Томасино)
34:32
Оуэн Пикерин
35:29
Пьер-Оливье Жозеф
36:02
Адриан Кемпе
(Джордан Спенс, Анже Копитар)
39:00
Коди Гласс
(Оуэн Пикерин, Кевин Хэйс)
3-й период
46:57
Энтони Бовилье
(Сидни Кросби, Крис Летанг)
48:47
Мэтт Грызлик
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь