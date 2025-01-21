Малкин вышел на 44-е место в списке снайперов в истории НХЛ

Евгений Малкин — воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». На драфте НХЛ 2004 года он был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» под вторым номером. С 2006 года выступает за «Пингвинз», являясь альтернативным капитаном клуба.