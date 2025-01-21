Малкин вышел на 44-е место в списке снайперов в истории НХЛ

Малкин прервал серию из шести матчей без голов. В последний раз российский нападающий забрасывал 30 декабря в домашней игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).
По информации пресс-службы НХЛ, благодаря этой шайбе Малкин достиг отметки в 507 голов в лиге, заняв 44-е место в истории, сравнявшись с Жаном Беливо.
Рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ на данный момент принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (874).
Евгений Малкин — воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». На драфте НХЛ 2004 года он был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» под вторым номером. С 2006 года выступает за «Пингвинз», являясь альтернативным капитаном клуба.