Чешские болельщики перелетели через океан, чтобы увидеть игру хоккеиста, но не застали его

Оказалось, что Мартин Нечас стал участником обмена между «Каролиной Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш», что стало внезапной неожиданностью даже для него самого.
26-летний чешский хоккеист вместе с другим нападающим «Харрикейнз», Джеком Друри, был обменян на звёздного финского форварда Микко Рантанена. Нечас защищал цвета «Каролины» с сезона-2017/2018.
Надпись на флаге Чехии: пролетели 5000 миль, чтобы увидеть Нечаса. LOL
Болельщики узнали о случившемся незадолго до игры, когда уже прибыли в США и купили билеты на матч.
25 января Нечас дебютировал за новую команду в матче с «Бостон Брюинз». Он не набрал результативных баллов.