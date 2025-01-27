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Чешские болельщики перелетели через океан, чтобы увидеть игру хоккеиста, но не застали его

Болельщики из Чехии отправились в Северную Америку, чтобы вживую увидеть игру хоккеиста Мартина Нечаса, но опоздали.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Bruce Bennett/Getty Images

Оказалось, что Мартин Нечас стал участником обмена между «Каролиной Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш», что стало внезапной неожиданностью даже для него самого.

26-летний чешский хоккеист вместе с другим нападающим «Харрикейнз», Джеком Друри, был обменян на звёздного финского форварда Микко Рантанена. Нечас защищал цвета «Каролины» с сезона-2017/2018.

Источник: Соцсети

Надпись на флаге Чехии: пролетели 5000 миль, чтобы увидеть Нечаса. LOL

Болельщики узнали о случившемся незадолго до игры, когда уже прибыли в США и купили билеты на матч.

25 января Нечас дебютировал за новую команду в матче с «Бостон Брюинз». Он не набрал результативных баллов.

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