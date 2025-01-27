Задоров отреагировал на резкие высказывания Гашека про Россию

Напомним, Доминик Гашек выступает против России и против специальной военной операции на Украине. Он также осуждает любое взаимодействие Национальной хоккейной лиги с Россией без введения санкций, считая, что Россия и ее жители несут потенциальную опасность для всего остального общества. Сам Гашек ранее играл и в КХЛ, и в НХЛ.