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Задоров отреагировал на резкие высказывания Гашека про Россию

Российский хоккеист, защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров прокомментировал резкие высказывания чеха Доминика Гашека о России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

"Гашек пытается построить политическую карьеру и надеется, что эти заявления помогут ему заработать больше очков на выборах.

Современный мир безумен, люди уже не знают, кому или чему верить. Это деликатная ситуация, и я не думаю, что сейчас мы можем что-либо с этим сделать", — приводит слова Задорова RG.

Напомним, Доминик Гашек выступает против России и против специальной военной операции на Украине. Он также осуждает любое взаимодействие Национальной хоккейной лиги с Россией без введения санкций, считая, что Россия и ее жители несут потенциальную опасность для всего остального общества. Сам Гашек ранее играл и в КХЛ, и в НХЛ.

Россия сейчас не выступает на международных соревнованиях. По словам президента ИИХФ Люка Тардифа, вопрос о допуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 в Италии будет рассмотрен в начале февраля, со 2 по 4.

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