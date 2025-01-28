Овечкин отреагировал на продление контракта с вратарем «Кэпиталз»

Ранее «Вашингтон» продлил трудовое соглашение с 27-летним вратарем Логаном Томпсоном на шесть лет с зарплатой в $5,85 млн за сезон.
Напомним, Томпсон присоединился к «Кэпиталз» летом 2024 года после того, как стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегаса». «Вашингтон» отдал за голкипера два выбора в третьем раунде минувшего драфта НХЛ.
«Мы уверены, что эти ребята будут делать важные сейвы в ключевые моменты. Они будут держать нас в игре и давать нам возможность оставаться в борьбе. Надеюсь, Линдгрен тоже подпишет контракт, потому что они оба отличные парни, отличные игроки, и ту “химию”, которая у нас сейчас есть в раздевалке, не хочется разрушать», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
В текущем сезоне Томпсон провел 27 матчей, одержал 22 победы при двух шатаутах и 92,5% отраженных бросков. По проценту отраженных бросков Томпсон — третий в НХЛ, по коэффициенту надежности — также занимает третье место.
«Вашингтон» располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко. В следующем матче «Кэпиталз» на выезде сыграют с «Калгари».