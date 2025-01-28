Овечкин отреагировал на продление контракта с вратарем «Кэпиталз»

«Мы уверены, что эти ребята будут делать важные сейвы в ключевые моменты. Они будут держать нас в игре и давать нам возможность оставаться в борьбе. Надеюсь, Линдгрен тоже подпишет контракт, потому что они оба отличные парни, отличные игроки, и ту “химию”, которая у нас сейчас есть в раздевалке, не хочется разрушать», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.