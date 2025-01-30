Бобровский стал вторым среди россиян по «сухим» матчам в НХЛ

Матч прошел на домашней арене «Пантерз». В составе победителей забитыми шайбами отметились Сэм Беннетт (5-я минута), Александр Барков (45) и Мэттью Ткачук (59).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Бобровский провел 46-й сухой матч в НХЛ и вышел на второе место в списке российских вратарей по количеству матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Такое же количество «сухих» матчей у Николая Хабибулина. Лидером по этому показателю среди россиян является Евгений Набоков (59).
Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов провел 1000-й матч в НХЛ и оформил голевую передачу. Он стал девятым россиянином, достигшим этой отметки. В текущем сезоне Куликов набрал 11 очков (3 + 8).
«Флорида» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 63 очками. В следующем матче действующие обладатели Кубка Стэнли 1 февраля на своем льду примут «Чикаго». «Кингз» проиграли третий матч подряд и идут на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками.