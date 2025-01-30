Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бобровский стал вторым среди россиян по «сухим» матчам в НХЛ

«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Joel Auerbach/Getty Images

Матч прошел на домашней арене «Пантерз». В составе победителей забитыми шайбами отметились Сэм Беннетт (5-я минута), Александр Барков (45) и Мэттью Ткачук (59).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Бобровский провел 46-й сухой матч в НХЛ и вышел на второе место в списке российских вратарей по количеству матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Такое же количество «сухих» матчей у Николая Хабибулина. Лидером по этому показателю среди россиян является Евгений Набоков (59).

Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов провел 1000-й матч в НХЛ и оформил голевую передачу. Он стал девятым россиянином, достигшим этой отметки. В текущем сезоне Куликов набрал 11 очков (3 + 8).

«Флорида» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 63 очками. В следующем матче действующие обладатели Кубка Стэнли 1 февраля на своем льду примут «Чикаго». «Кингз» проиграли третий матч подряд и идут на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками.

Флорида
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
30.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Джим Хиллер
Вратари
Сергей Бобровский
Дарси Кемпер
(Дарси Кемпер)
1-й период
04:55
Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачак, Дмитрий Куликов)
09:13
Йеспер Боквист
11:35
Тревор Льюис
15:33
Мэттью Ткачак
15:33
Джоэль Эдмундсон
17:52
Нэйт Шмидт
18:51
Кевин Фиала
3-й период
42:47
Тревор Льюис
44:38
Уоррен Фогеле
44:43
Александр Барков
(Мэттью Ткачак, Сэм Райнхарт)
58:48
Мэттью Ткачак
(Эту Луостаринен, Аарон Экблад)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь