Бобровский стал вторым среди россиян по «сухим» матчам в НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Бобровский провел 46-й сухой матч в НХЛ и вышел на второе место в списке российских вратарей по количеству матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Такое же количество «сухих» матчей у Николая Хабибулина. Лидером по этому показателю среди россиян является Евгений Набоков (59).