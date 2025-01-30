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Легенда «Бостона» Здено Хара стал консультантом в клубе

Бывший защитник «Бостона» и рекордсмен НХЛ по играм в регулярном чемпионате для защитников Здено Хара получил должность в клубе, сообщает пресс-служба «Брюинз».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Словацкий хоккеист провел в НХЛ 24 сезона, 14 лет отыграв за «Бостон». Хара является рекордсменом лиги среди защитников по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (1680).

«“Брюинз” рады возможности приветствовать Здено Хару в роли консультанта, который будет поддерживать наших игроков и тренеров. У нас было открытое приглашение и постоянный диалог со Здено, чтобы вернуться в каком-либо качестве в клуб, когда он посчитает это правильным как для него, так и для его семьи.

Здено недавно дал понять, что он заинтересован в помощи и участии. Хотя его график и роль еще не утверждены, мы считаем, что он может оказать положительное влияние на организацию в качестве наставника для наших игроков и советника для нашего тренерского состава», — приводит слова генерального менеджера клуба Дона Суини Boston Globe.

В 2011 году Здено Хара в составе «Бостона» стал обладателем Кубка Стэнли. Хоккеист объявил о завершении карьеры в сентябре 2022 года.

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