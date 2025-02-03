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«Флорида» выпустила шайбы в честь 1000-го матча Куликова в НХЛ

«Флорида Пантерз» запустила в продажу шайбы, приуроченные к 1000-й игре российского защитника Дмитрия Куликова в НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Шайбу с изображением Куликова можно приобрести в официальном фанатском магазине «Пантерз» за 12 долларов.

Дмитрий Куликов провел свой 1000-й матч в НХЛ 29 января против «Лос-Анджелес Кингз» (3:0), отметившись результативной передачей. В текущем сезоне на счету хоккеиста 11 очков (3+8) в 54 матчах за «Пантерз».

34-летний Куликов был выбран «Флоридой» под общим 14-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2009 года. На протяжении карьеры в лиге он также выступал за «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесоту», «Анахайм» и «Питтсбург».

В 2024 году Куликов стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». Всего на его счету 245 очков (49 голов + 196 передач) в 1002 матчах НХЛ.

«Флорида» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 67 очками. В следующем матче команда Пола Мориса сыграет на выезде с лидером Востока «Вашингтоном».

Флорида
6:3
2:0, 2:3, 2:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
3.02.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19721 зритель
Главные тренеры
Пол Морис
Патрик Руа
Вратари
Спенсер Найт
Якуб Шкарек
(Якуб Шкарек, Якуб Шкарек)
1-й период
00:39
Картер Верхэге
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
12:52
Картер Верхэге
(Густав Форслинг)
16:00
Аарон Экблад
2-й период
23:10
Кайл Маклин
(Энтони Деанджело, Деннис Чоловски)
28:05
Нико Миккола
30:00
Жан-Габриэль Пажо
(Кейси Сизикас, Деннис Чоловски)
32:38
Марк Гаткомб
34:51
Марк Гаткомб
(Адам Пелек, Максим Цыплаков)
37:52
Эван Родригес
(Эту Луостаринен, Антон Лунделл)
39:09
Сэм Райнхарт
(Густав Форслинг, Александр Барков)
3-й период
47:33
Нико Миккола
47:33
Брок Нельсон
50:29
Максим Цыплаков
50:41
Картер Верхэге
(Мэттью Ткачак, Александр Барков)
55:06
Дмитрий Куликов
58:21
Мэттью Ткачак
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
НХЛ: таблица и календарь