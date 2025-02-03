«Флорида» выпустила шайбы в честь 1000-го матча Куликова в НХЛ

34-летний Куликов был выбран «Флоридой» под общим 14-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2009 года. На протяжении карьеры в лиге он также выступал за «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесоту», «Анахайм» и «Питтсбург».