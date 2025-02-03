«Флорида» выпустила шайбы в честь 1000-го матча Куликова в НХЛ

Шайбу с изображением Куликова можно приобрести в официальном фанатском магазине «Пантерз» за 12 долларов.
Дмитрий Куликов провел свой 1000-й матч в НХЛ 29 января против «Лос-Анджелес Кингз» (3:0), отметившись результативной передачей. В текущем сезоне на счету хоккеиста 11 очков (3+8) в 54 матчах за «Пантерз».
34-летний Куликов был выбран «Флоридой» под общим 14-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2009 года. На протяжении карьеры в лиге он также выступал за «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесоту», «Анахайм» и «Питтсбург».
В 2024 году Куликов стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». Всего на его счету 245 очков (49 голов + 196 передач) в 1002 матчах НХЛ.
«Флорида» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 67 очками. В следующем матче команда Пола Мориса сыграет на выезде с лидером Востока «Вашингтоном».