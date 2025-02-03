У Панарина обнаружили долг перед налоговой на 75 тысяч рублей

Российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину могут заблокировать счета из-за долга перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, Панарин задолжал 74 796 рублей, что может быть связано с работой его благотворительного фонда в России. В случае неуплаты долга спортсмену могут заблокировать счета.
Представитель хоккеиста Артем Гаврилов объяснил ситуацию.
«Предполагаю, что это связано с автомобильным налогом. Артемий мог пропустить сообщения, он же кнопочным телефоном пользуется. Разберемся в ситуации. Написали, что он занимается изданием газет, книг и журналов. Это не так. Артемий курирует благотворительный фонд для помощи людям в сложных ситуациях», — приводит слова Гаврилова РИА Новости.
33-летний Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 50 матчей, в которых набрал 56 (22+34) очков. В декабре 2024 года Артемий Панарин вошел в топ-10 российских бомбардиров в НХЛ.