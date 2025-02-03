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У Панарина обнаружили долг перед налоговой на 75 тысяч рублей

Артемий Панарин имеет долг перед ФНС России в размере 75 тысяч рублей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину могут заблокировать счета из-за долга перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Панарин задолжал 74 796 рублей, что может быть связано с работой его благотворительного фонда в России. В случае неуплаты долга спортсмену могут заблокировать счета.

Представитель хоккеиста Артем Гаврилов объяснил ситуацию.

«Предполагаю, что это связано с автомобильным налогом. Артемий мог пропустить сообщения, он же кнопочным телефоном пользуется. Разберемся в ситуации. Написали, что он занимается изданием газет, книг и журналов. Это не так. Артемий курирует благотворительный фонд для помощи людям в сложных ситуациях», — приводит слова Гаврилова РИА Новости.

33-летний Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 50 матчей, в которых набрал 56 (22+34) очков. В декабре 2024 года Артемий Панарин вошел в топ-10 российских бомбардиров в НХЛ.

Рейнджерс
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