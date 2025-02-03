У Панарина обнаружили долг перед налоговой на 75 тысяч рублей

33-летний Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 50 матчей, в которых набрал 56 (22+34) очков. В декабре 2024 года Артемий Панарин вошел в топ-10 российских бомбардиров в НХЛ.