Журова оценила шансы Овечкина стать президентом России

Ранее американский журналист Fox News Дуглас МакКиннон предположил, что Александр Овечкин мог бы стать президентом России.
«Любой гражданин России, в том числе спортсмен, может баллотироваться на пост президента страны. Мне хочется спросить, а хочет ли сам Овечкин стать президентом России? А то получится, что женили его без него же. Может, Овечкин захочет после карьеры хоккеиста стать тренером, функционером. Быть президентом России — ответственная работа, требующая многих знаний и опыта. Это кардинальная смена деятельности после спорта. Сначала нужно какое-то время поработать в органах государственной власти, чтобы во всем этом разбираться», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».
«Овечкин живет в США очень давно, с 2005 года. Думаю, что он очень хорошо знает американские законы в отличие от российских, так как просто не живет здесь. Живя не в России, он просто может не знать многого, что происходит в стране, в социальной политике. А президент Российской Федерации обязан быть в курсе, ему перед людьми отвечать. Поэтому Овечкину, если он будет претендовать на пост президента страны, нужно будет сначала пройти курс молодого бойца. А так потенциально любой может выдвинуть кандидатуру на выборах президента России. Ксения Собчак баллотировалась на этот пост и ничего. И Овечкин мог бы, если захочет. Вопрос только, нужно ли это самому Овечкину», — добавила Журова.
Александр Овечкин в НХЛ сезона-2024/2025 провел за «Вашингтон Кэпиталз» 36 матчей и набрал 38 (24+14) очков по системе «гол+пас». С 877 голами в 1462 играх за карьеру в регулярных чемпионатах 39-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).