В НХЛ заявили, что следят за допуском России до Олимпиады

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В январе СМИ сообщили, что совет IIHF 3—4 февраля рассмотрит реинтеграцию россиян и белорусов на сезон-2025/26, который станет олимпийским. Российская команда в случае допуска до Игр сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии.