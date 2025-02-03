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В НХЛ заявили, что следят за допуском России до Олимпиады

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли заявил, что в лиге следят за допуском РФ до Игр-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: John Locher/AP/TASS

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что руководство лиги ожидает результатов заседания совета Международной федерации хоккея (IIHF) по вопросу статуса России в сезоне-2025/26.

«Мы будем следить за результатами заседания IIHF. Ожидаем ли мы, что Россию допустят до Олимпийских игр? От нас ничего не зависит. Посмотрим», — приводит слова Дэйли РИА Новости.

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В январе СМИ сообщили, что совет IIHF 3—4 февраля рассмотрит реинтеграцию россиян и белорусов на сезон-2025/26, который станет олимпийским. Российская команда в случае допуска до Игр сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии.

Олимпийские игры 2026 года пройдут 6—22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Впервые с 2014 года участие в хоккейном олимпийском турнире примут игроки НХЛ.

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