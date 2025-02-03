В НХЛ заявили, что следят за допуском России до Олимпиады

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что руководство лиги ожидает результатов заседания совета Международной федерации хоккея (IIHF) по вопросу статуса России в сезоне-2025/26.
«Мы будем следить за результатами заседания IIHF. Ожидаем ли мы, что Россию допустят до Олимпийских игр? От нас ничего не зависит. Посмотрим», — приводит слова Дэйли РИА Новости.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В январе СМИ сообщили, что совет IIHF
Олимпийские игры 2026 года пройдут