Плющев назвал Дональда Трампа пиарщиком после слов о Бобровском

«Трамп — пиарщик. Он и раньше достаточно уважительно отзывался об игре Овечкина. А здесь еще сказал и о Бобровском. Но это не говорит о том, что он сейчас побежит и будет у нас адвокатом на ИИХФ и в других организациях. Это нормально, человек признает талант и мастерство людей, но с другим государственным номером, ничего здесь удивительного нет», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».