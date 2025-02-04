Плющев назвал Дональда Трампа пиарщиком после слов о Бобровском

«Флорида Пантерз» стала чемпионом Национальной хоккейной лиги по итогам сезона-2023/24. Накануне Дональд Трамп заявил, что Бобровский в будущем должен стать членом Зала хоккейной славы в Торонто.
«Трамп — пиарщик. Он и раньше достаточно уважительно отзывался об игре Овечкина. А здесь еще сказал и о Бобровском. Но это не говорит о том, что он сейчас побежит и будет у нас адвокатом на ИИХФ и в других организациях. Это нормально, человек признает талант и мастерство людей, но с другим государственным номером, ничего здесь удивительного нет», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».
На встрече с Трампом также присутствовал и другой российский хоккеист Дмитрий Куликов, который только недавно провел 1000-й матч в НХЛ. Для него последняя неделя вообще выдалась особенной. Сначала «Флорида» устроила церемонию для Куликова в честь юбилейной отметки, а затем он прибыл в Белый дом. Помог «Пантерз» выиграть Кубок Стэнли и нападающий Владимир Тарасенко, для которого трофей стал уже вторым в карьере. Однако он отсутствовал на встрече, так как сейчас выступает за «Детройт».