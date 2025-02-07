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Александр Овечкин забил в четвертом матче подряд

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась победой гостей. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Александр Овечкин (20-я минута), Коннор Макмайкл (25), Ларс Эллер (47) и Джейкоб Чикран (53). У «Филадельфии» дважды отличился россиянин Матвей Мичков (18, 32) и один раз шайбу забросил Тайсон Ферстер (28).

Овечкин был признан третьей звездой матча и отметился заброшенной шайбой в четвертой игре подряд. Он сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 15 голов. Теперь счету капитана «Вашингтона» 879 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал результативность Овечкина.

«Ты немного привыкаешь к этому, но все равно после игр задумываешься: просто невероятно, что он продолжает забивать на таком уровне в его возрасте. Нам это просто нравится, и мы рады, что он играет за нас. Это придает много энергии команде, его товарищам, тренерскому штабу, когда они смотрят, что он делает» приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Овечкин поднялся на 11-е место в списке лучших бомбардиров истории лиги. 39-летний нападающий достиг отметки в 1590 очков (879 голов и 711 передач) за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 1464 матчей. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах).

«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции с 79 очками. В следующем матче «Кэпиталз» на домашней арене сыграют с «Ютой».

Филадельфия
3:4
1:1, 2:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
7.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18726 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Спенсер Карбери
Вратари
Иван Федотов
(Иван Федотов, Иван Федотов)
Чарли Линдгрен
1-й период
04:03
Расмус Сандин
12:41
Эмиль Андре
17:31
Матвей Мичков
(Трэвис Санхейм)
19:07
Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Дилан Строум)
2-й период
22:11
Эрик Джонсон
24:17
Коннор Макмайкл
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
25:47
Тревор ван Римсдайк
27:23
Тайсон Форстер
(Эмиль Андре, Трэвис Конекны)
31:19
Матвей Мичков
(Родриго Аболс, Джейми Драйсдейл)
3-й период
46:23
Ларс Эллер
(Тэйлор Рэддиш)
52:05
Джейкоб Чикран
(Тэйлор Рэддиш, Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь