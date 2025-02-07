Александр Овечкин забил в четвертом матче подряд

«Ты немного привыкаешь к этому, но все равно после игр задумываешься: просто невероятно, что он продолжает забивать на таком уровне в его возрасте. Нам это просто нравится, и мы рады, что он играет за нас. Это придает много энергии команде, его товарищам, тренерскому штабу, когда они смотрят, что он делает» приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.