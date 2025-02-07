Александр Овечкин забил в четвертом матче подряд

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась победой гостей. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Александр Овечкин (20-я минута), Коннор Макмайкл (25), Ларс Эллер (47) и Джейкоб Чикран (53). У «Филадельфии» дважды отличился россиянин Матвей Мичков (18, 32) и один раз шайбу забросил Тайсон Ферстер (28).
Овечкин был признан третьей звездой матча и отметился заброшенной шайбой в четвертой игре подряд. Он сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 15 голов. Теперь счету капитана «Вашингтона» 879 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал результативность Овечкина.
«Ты немного привыкаешь к этому, но все равно после игр задумываешься: просто невероятно, что он продолжает забивать на таком уровне в его возрасте. Нам это просто нравится, и мы рады, что он играет за нас. Это придает много энергии команде, его товарищам, тренерскому штабу, когда они смотрят, что он делает» приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.
Овечкин поднялся на 11-е место в списке лучших бомбардиров истории лиги. 39-летний нападающий достиг отметки в 1590 очков (879 голов и 711 передач) за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 1464 матчей. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах).
«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции с 79 очками. В следующем матче «Кэпиталз» на домашней арене сыграют с «Ютой».