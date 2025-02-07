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Вратарь Василевский отдал вторую голевую передачу в сезоне

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

На 31-й минуте игры Василевский поучаствовал в комбинации, по итогам которой нападающий Брэндон Хагель вывел «молний» вперед со счетом 2:1. В итоге «Тампа» разгромила соперника со счетом 5:1.

Этот ассист стал для Андрея вторым в текущем сезоне. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Василевский отдал 22 результативные передачи и является рекордсменом по этому показателю среди голкиперов из России.

Василевский отразил 27 из 28 бросков и был признан второй звездой матча. Первой и третьей стали его одноклубники: Райан Макдона и Брэндон Хейгел.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя передачами и поднялся на второе место среди лучших ассистентов лиги с 54 ассистами в 51 матче. Лидирует Натан МакКиннон с 60 ассистами. В гонке лучших бомбардиров лиги Кучеров занимает третье место с 79 очками, отставая от Леона Драйзайтля на два очка.

«Тампа» набрала 62 очка и потеснила «Оттаву» с шестого на седьмое место в Восточной конференции. У «Сенаторз» также 62 очка.

Тампа-Бэй
5:1
1:0, 1:1, 3:0
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
7.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Трэвис Грин
Вратари
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Антон Форсберг
(Антон Форсберг, Антон Форсберг)
1-й период
02:02
Никита Кучеров
07:28
Ридли Грейг
09:23
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
2-й период
21:15
Андрей Василевский
25:27
Майкл Амадио
(Тома Шабо, Тим Штюцле)
26:58
Джейк Сандерсон
30:14
Брэндон Хагель
(Андрей Василевский, Райан Макдона)
3-й период
40:46
Командный штраф
44:26
Тайлер Клевен
55:44
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Гейдж Гонсалвес)
59:08
Эрик Чернак
(Брэйден Пойнт)
59:34
Митчелл Чаффи
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Даррен Раддиш)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Оттава
НХЛ: таблица и календарь