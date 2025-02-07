Вратарь Василевский отдал вторую голевую передачу в сезоне

На 31-й минуте игры Василевский поучаствовал в комбинации, по итогам которой нападающий Брэндон Хагель вывел «молний» вперед со счетом 2:1. В итоге «Тампа» разгромила соперника со счетом 5:1.
Этот ассист стал для Андрея вторым в текущем сезоне. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Василевский отдал 22 результативные передачи и является рекордсменом по этому показателю среди голкиперов из России.
Василевский отразил 27 из 28 бросков и был признан второй звездой матча. Первой и третьей стали его одноклубники: Райан Макдона и Брэндон Хейгел.
Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя передачами и поднялся на второе место среди лучших ассистентов лиги с 54 ассистами в 51 матче. Лидирует Натан МакКиннон с 60 ассистами. В гонке лучших бомбардиров лиги Кучеров занимает третье место с 79 очками, отставая от Леона Драйзайтля на два очка.
«Тампа» набрала 62 очка и потеснила «Оттаву» с шестого на седьмое место в Восточной конференции. У «Сенаторз» также 62 очка.