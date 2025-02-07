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Защитник «Коламбуса» Проворов забил в третьем матче подряд

«Коламбус» уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Встреча прошла на арене в Солт-Лейк-Сити. В составе победителей шайбы забросили Лоусон Круз (23), Олли Мяяття (33) и Дилан Гюнтер (65), у проигравших отличились Джастин Дэнфорт (6) и Иван Проворов (40). Российский защитник забил гол в третьем матче подряд. Эта шайба стала для него шестой в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Проворов стал вторым защитником «Коламбуса» после Зака Веренски за 15 лет, кто смог отличиться в меньшинстве.

«Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 60 очками. «Юта» располагается на 10-м месте на Западе, набрав 55 баллов. В следующем матче «Юта» 8 февраля на выезде сыграет с «Каролиной», а «Коламбус» в ночь на 9 февраля примет на своей арене «Рейнджерс».

В другом матче для результативная передача Андрея Свечникова не помогла «Каролине» обыграть «Миннесоту» (1:2). В составе победителей забитыми шайбами отметились Винни Хиностроза и россиянин Яков Тренин с передачи соотечественника Марата Хуснутдинова. У «Каролины» гол на счету Себастьяна Ахо.

Коламбус
2:3
1:0, 1:2, 0:0
ОТ
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
7.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 18553 зрителя
Главные тренеры
Дин Эвасон
Андре Туриньи
Вратари
Элвис Мерзликинс
Коннор Ингрэм
(Коннор Ингрэм)
1-й период
05:51
Джастин Дэнфорт
(Джордан Харрис)
2-й период
20:00
Матье Оливье
22:06
Лоусон Крауз
(Джош Доан, Майкл Кессельринг)
32:33
Олли Мяяття
(Ник Бьюгстад)
37:26
Дэймон Северсон
37:26
Дэймон Северсон
37:26
Майкл Кессельринг
39:21
Иван Проворов
(Зак Веренски)
3-й период
43:59
Майкл Кессельринг
49:41
Джек Макбэйн
58:38
Зак Веренски
Овертайм
64:27
Дилан Гюнтер
(Коннор Ингрэм)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Юта
НХЛ: таблица и календарь