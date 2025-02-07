Защитник «Коламбуса» Проворов забил в третьем матче подряд

Встреча прошла на арене в Солт-Лейк-Сити. В составе победителей шайбы забросили Лоусон Круз (23), Олли Мяяття (33) и Дилан Гюнтер (65), у проигравших отличились Джастин Дэнфорт (6) и Иван Проворов (40). Российский защитник забил гол в третьем матче подряд. Эта шайба стала для него шестой в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Проворов стал вторым защитником «Коламбуса» после Зака Веренски за 15 лет, кто смог отличиться в меньшинстве.
«Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 60 очками. «Юта» располагается на 10-м месте на Западе, набрав 55 баллов. В следующем матче «Юта» 8 февраля на выезде сыграет с «Каролиной», а «Коламбус» в ночь на 9 февраля примет на своей арене «Рейнджерс».
В другом матче для результативная передача Андрея Свечникова не помогла «Каролине» обыграть «Миннесоту» (1:2). В составе победителей забитыми шайбами отметились Винни Хиностроза и россиянин Яков Тренин с передачи соотечественника Марата Хуснутдинова. У «Каролины» гол на счету Себастьяна Ахо.