Вячеслав Козлов дал прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

«Многие недовольны тем, что Овечкин забивает много голов в пустые ворота? Гретцки же тоже забивал в пустые ворота, он же был рекордсменом до Александра. Эти голы помогли ему побить рекорд Горди Хоу в свое время. Овечкин забивает не только в пустые, но и в равных составах, и в большинстве, все честно. Я еще несколько лет назад не сомневался, что Овечкин побьет этот рекорд. и сейчас, даже с кем-то поспорил на это, что он побьет. Думаю, что побьет в следующем сезоне», — сказал Козлов в интервью Sport24.