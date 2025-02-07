Вячеслав Козлов дал прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Сейчас на счету Овечкина 879 голов в НХЛ, у рекордсмена, канадца Уэйна Гретцки, 894 шайбы на счету.
«Многие недовольны тем, что Овечкин забивает много голов в пустые ворота? Гретцки же тоже забивал в пустые ворота, он же был рекордсменом до Александра. Эти голы помогли ему побить рекорд Горди Хоу в свое время. Овечкин забивает не только в пустые, но и в равных составах, и в большинстве, все честно. Я еще несколько лет назад не сомневался, что Овечкин побьет этот рекорд. и сейчас, даже с кем-то поспорил на это, что он побьет. Думаю, что побьет в следующем сезоне», — сказал Козлов в интервью Sport24.
«Если бы Гретцки играл сейчас, то он бы столько не забил. Все рекорды, которые ставятся, они ставятся для того, чтобы их кто-то побил, и сейчас идет такая кампания. Все этого ждут, СМИ это подогревают, это замечательно. О хоккее много говорят, и то, что русский побьет этот рекорд, тоже имеет значение. Многим это не нравится, но для нас, русских, это важное противостояние, мы все переживаем и поддерживаем», — добавил Вячеслав Козлов.
Вячеслав Козлов поделился также впечатлением от игры против легендарного Уэна Гретцки.
«Я клюшку подписал у Гретцки через Алексея Житника, который играл с ним тогда. Сыграл несколько игр против него. Он уже тогда был на закате, но все равно было видно, что это глыба. И глыба мирового масштаба. Как он владел шайбой, открывался, его понимание игры — на высочайшем уровне. Хотя он уже был не таким быстрым, но играл достойно. Даже в то время он приносил своей команде большую пользу», — отметил ассистент главного тренера московского «Динамо».
Вячеслав Козлов выступал в НХЛ с 1992-го по 2010 год за клубы «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сейбрз» и «Атланта Трэшерз». Вячеслав Козлов — один из восьми российских хоккеистов, сыгравших более 1000 матчей в НХЛ.