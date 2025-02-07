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Вячеслав Козлов дал прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал погоню Александра Овечкина за рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

Сейчас на счету Овечкина 879 голов в НХЛ, у рекордсмена, канадца Уэйна Гретцки, 894 шайбы на счету.

«Многие недовольны тем, что Овечкин забивает много голов в пустые ворота? Гретцки же тоже забивал в пустые ворота, он же был рекордсменом до Александра. Эти голы помогли ему побить рекорд Горди Хоу в свое время. Овечкин забивает не только в пустые, но и в равных составах, и в большинстве, все честно. Я еще несколько лет назад не сомневался, что Овечкин побьет этот рекорд. и сейчас, даже с кем-то поспорил на это, что он побьет. Думаю, что побьет в следующем сезоне», — сказал Козлов в интервью Sport24.

«Если бы Гретцки играл сейчас, то он бы столько не забил. Все рекорды, которые ставятся, они ставятся для того, чтобы их кто-то побил, и сейчас идет такая кампания. Все этого ждут, СМИ это подогревают, это замечательно. О хоккее много говорят, и то, что русский побьет этот рекорд, тоже имеет значение. Многим это не нравится, но для нас, русских, это важное противостояние, мы все переживаем и поддерживаем», — добавил Вячеслав Козлов.

Вячеслав Козлов поделился также впечатлением от игры против легендарного Уэна Гретцки.

«Я клюшку подписал у Гретцки через Алексея Житника, который играл с ним тогда. Сыграл несколько игр против него. Он уже тогда был на закате, но все равно было видно, что это глыба. И глыба мирового масштаба. Как он владел шайбой, открывался, его понимание игры — на высочайшем уровне. Хотя он уже был не таким быстрым, но играл достойно. Даже в то время он приносил своей команде большую пользу», — отметил ассистент главного тренера московского «Динамо».

Вячеслав Козлов выступал в НХЛ с 1992-го по 2010 год за клубы «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сейбрз» и «Атланта Трэшерз». Вячеслав Козлов — один из восьми российских хоккеистов, сыгравших более 1000 матчей в НХЛ.

Филадельфия
3:4
1:1, 2:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
7.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18726 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Спенсер Карбери
Вратари
Иван Федотов
(Иван Федотов, Иван Федотов)
Чарли Линдгрен
1-й период
04:03
Расмус Сандин
12:41
Эмиль Андре
17:31
Матвей Мичков
(Трэвис Санхейм)
19:07
Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Дилан Строум)
2-й период
22:11
Эрик Джонсон
24:17
Коннор Макмайкл
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
25:47
Тревор ван Римсдайк
27:23
Тайсон Форстер
(Эмиль Андре, Трэвис Конекны)
31:19
Матвей Мичков
(Родриго Аболс, Джейми Драйсдейл)
3-й период
46:23
Ларс Эллер
(Тэйлор Рэддиш)
52:05
Джейкоб Чикран
(Тэйлор Рэддиш, Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь