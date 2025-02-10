Голкипер «Юты» Ингрэм пройдет обследование после броска Овечкина

После забитого 6 февраля гола в матче с «Филадельфией Флайерз» Овечкин сократил свое отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ до 15 голов. Гол стал 26‑м для россиянина в сезоне и 879‑м в карьере в регулярных чемпионатах. На счету Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах.