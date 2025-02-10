Голкипер «Юты» Ингрэм пройдет обследование после броска Овечкина

В ночь на 9 февраля «Юта» в гостях в серии буллитов обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. Автором победного буллита стал Ник Шмальц.
В середине первого периода капитан «Вашингтона» Александр Овечкин мощным броском попал в голкипера «Юты» Коннора Ингрэма. После того как Пьер-Люк Дюбуа подкараулил отскок и сократил отставание столичной команды до счета 2:3, вратарь гостей не смог продолжить игру из-за повреждения и уступил место в воротах Карелу Веймелке.
«Коннор травмирован. Я не знаю о его статусе на данный момент. Он пройдет обследование, а там посмотрим», — приводит слова Туриньи RMNB.
Александр Овечкин прервал серию из четырех игр с заброшенными шайбами, но отметился тремя голевыми передачами. Защитник «Юты» Михаил Сергачев также отметился в матче одной голевой передачей.
После забитого 6 февраля гола в матче с «Филадельфией Флайерз» Овечкин сократил свое отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ до 15 голов. Гол стал 26‑м для россиянина в сезоне и 879‑м в карьере в регулярных чемпионатах. На счету Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах.
«Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе с 80 очками после 55 встреч. В следующем матче «Вашингтон» 22 февраля в гостях встретится с «Питтсбургом».