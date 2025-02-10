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Голкипер «Юты» Ингрэм пройдет обследование после броска Овечкина

О состоянии вратаря сообщил главный тренер «Юты» Андре Туриньи.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В ночь на 9 февраля «Юта» в гостях в серии буллитов обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. Автором победного буллита стал Ник Шмальц.

В середине первого периода капитан «Вашингтона» Александр Овечкин мощным броском попал в голкипера «Юты» Коннора Ингрэма. После того как Пьер-Люк Дюбуа подкараулил отскок и сократил отставание столичной команды до счета 2:3, вратарь гостей не смог продолжить игру из-за повреждения и уступил место в воротах Карелу Веймелке.

«Коннор травмирован. Я не знаю о его статусе на данный момент. Он пройдет обследование, а там посмотрим», — приводит слова Туриньи RMNB.

Александр Овечкин прервал серию из четырех игр с заброшенными шайбами, но отметился тремя голевыми передачами. Защитник «Юты» Михаил Сергачев также отметился в матче одной голевой передачей.

После забитого 6 февраля гола в матче с «Филадельфией Флайерз» Овечкин сократил свое отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ до 15 голов. Гол стал 26‑м для россиянина в сезоне и 879‑м в карьере в регулярных чемпионатах. На счету Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах.

«Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе с 80 очками после 55 встреч. В следующем матче «Вашингтон» 22 февраля в гостях встретится с «Питтсбургом».

Вашингтон
4:5
2:3, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
9.02.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Андре Туриньи
Вратари
Логан Томпсон
Коннор Ингрэм
(Карел Веймелка)
1-й период
01:10
Джош Доан
(Джек Макбэйн, Коннор Ингрэм)
01:42
Майкл Карконе
(Ник Десаймон, Дилан Гюнтер)
03:15
Олли Мяяття
03:47
Том Уилсон
(Дилан Строум, Пьер-Люк Дюбуа)
07:07
Джек Макбэйн
(Джош Доан, Майкл Кессельринг)
11:39
Кевин Стенлунд
12:38
Пьер-Люк Дюбуа
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
2-й период
21:29
Брендон Духайм
22:47
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
3-й период
44:49
Дилан Строум
(Коннор Макмайкл, Александр Овечкин)
58:29
Том Уилсон
(Александр Овечкин, Джон Карлсон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Ник Шмальц
(Юта)
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Юта
НХЛ: таблица и календарь