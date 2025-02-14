США разгромили Финляндию на Турнире четырех наций

В ночь с субботы на воскресенье в Монреале сойдутся сборные Канады и США. Начало матча — в 04:00 по московскому времени. В случае победы сборная США гарантирует себе место в финале турнира, который пройдет в ночь с 20 на 21 февраля в Бостоне.