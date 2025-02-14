США разгромили Финляндию на Турнире четырех наций

Встреча проходила в Монреале. У американцев дублями отметились Брэди Ткачук (11', 44') и Мэттью Ткачук (41', 52'), еще по одной шайбе забросили Мэттью Болди (38') и Джейк Генцел (41'). У финнов единственным результативным броском отметился защитник Хенри Йокихарью (8').
Братья Ткачуки оформили уникальное достижение в истории международных турниров под эгидой НХЛ, став первым дуэтом из родных братьев, забросивших в одном матче более одной шайбы. Мэттью был признан первой звездой встречи, Брэди — второй.
Мэттью и Брэди Ткачук являются сыновьями известного в прошлом хоккеиста Кита Ткачука, который в 1996 году в составе сборной США стал обладателем Кубка мира. Его предки по отцовской линии перебрались в США из Украины.
В следующем матче Турнира четырех наций сыграют сборные Швеции и Финляндии. Встреча пройдет в субботу, 15 февраля. Начало матча — в 21:00 по московскому времени.
В ночь с субботы на воскресенье в Монреале сойдутся сборные Канады и США. Начало матча — в 04:00 по московскому времени. В случае победы сборная США гарантирует себе место в финале турнира, который пройдет в ночь с 20 на 21 февраля в Бостоне.