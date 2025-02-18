Сборная США проиграла Швеции на Турнире четырех наций

Сборная Швеции одержала первую победу на турнире и набрала пять очков — столько же, сколько у сборной Канады. Канадцы обошли «Тре Крунур» за счет победы в очной встрече, которая закончилась победой «кленовых листьев» со счетом 4:3 в овертайме.