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Сборная США проиграла Швеции на Турнире четырех наций

Сборная Швеции одержала волевую победу над командой США (2:1) в заключительном матче предварительного раунда Турнира четырех наций.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Brian Babineau/4NFO/World Cup of Hockey via Getty Images

Встреча проходила в Бостоне. Американцы открыли счет на первой минуте благодаря шайбе Криса Крайдера. На 14-й минуте шведы ответили голом Густава Нюквиста. Победной для шведов стала шайба Йеспера Братта на 20-й минуте.

Братт был признан первой звездой матча. Второй звездой матча стал шведский вратарь Самуэль Эрссон, отразивший 32 из 33 бросков по своим воротам.

Сборная Швеции одержала первую победу на турнире и набрала пять очков — столько же, сколько у сборной Канады. Канадцы обошли «Тре Крунур» за счет победы в очной встрече, которая закончилась победой «кленовых листьев» со счетом 4:3 в овертайме.

Американцы потерпели первое поражение на турнире, однако с шестью очками сохранили за собой первую строчку.

Таким образом, в финале Турнира четырех наций встретятся сборные США и Канады. Встреча пройдет в Бостоне в ночь с 20 на 21 февраля. Начало матча — в 4:00 по московскому времени. В предварительном раунде американцы обыграли канадцев со счетом 3:1.

США
Швеция