Тренер «Вашингтона»: Овечкин серьезно заряжен на вторую часть сезона

Во время двухнедельного перерыва на Турнир четырех наций Овечкин провел небольшой тренировочный лагерь в Майами с бывшим защитником сборной России Дарюсом Каспарайтисом.
«Это было намеренно, не так ли? Он мог бы поехать в отпуск и оказаться на другом конце света. Но после травмы он решил остаться в США. Это говорит только о том, что Ови действительно серьезно настроен быть готовым ко второй половине сезона», — сказал Карбери.
В этом сезоне 39-летний Овечкин провел 39 матчей, в которых набрал 43 (26+17) очков. Всего на его счету 879 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 15 шайб.
«Вашингтон» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, выиграв 36 из 55 матчей. В субботу, 22 февраля, «столичные» на выезде сыграют с «Питтсбургом».