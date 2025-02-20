Тренер «Вашингтона»: Овечкин серьезно заряжен на вторую часть сезона

«Это было намеренно, не так ли? Он мог бы поехать в отпуск и оказаться на другом конце света. Но после травмы он решил остаться в США. Это говорит только о том, что Ови действительно серьезно настроен быть готовым ко второй половине сезона», — сказал Карбери.